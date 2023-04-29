過期回鄉證有效至年底 可內地續 下月8日生效 香港中旅加籌延服務時間

陳國基謝內地幫「解決了大問題」

國家出入境管理局表示，留意到自疫情後部分港澳居民未能及時辦理到期回鄉證換發手續，而通關後港澳居民來往內地需求激增，致辦證機構排隊預約周期較長，故決定延長相關回鄉證有效期，持證人持相關回鄉證原件將可正常來往內地，而入境內地後，亦可到就近縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

訪京的政務司長陳國基昨見傳媒，形容措施是「史無前例」的安排，盼市民把握機會盡快換證，並感謝國家出入境管理局幫助「解決了大問題」。被問及今年尾會否再延長措施，陳呼籲市民利用年底前餘下幾個月盡快辦理續證，稱內地當局在公布前已做好一切準備，認為過境時不會混亂。

旅遊界立法會議員姚柏良估計3年來累計有過百萬港人回鄉證過期，料新措施亦有助帶動旅遊業，尤其暑假檔期。

中旅下月起預約「額滿」變「有籌」

現時在港換領回鄉證，須先網上預約到全港5間香港中旅證件服務中心辦理，香港中旅網站昨午2時顯示，若以「自助受理換證」申請辦理證件，九龍西、新界西及港島中心至9月1日已額滿，新界東及九龍東中心今天仍有名額。香港中旅其後公布，今日起將發放至12月31日的預約籌號，九龍東及新界東中心服務時間昨起由傍晚5時延長至晚上9時半，公司亦會增加預約籌號及盡快增設臨時換證中心。本報昨晚10時瀏覽網站，發現已顯示各中心至年底的預約情况，下月起的預約已由昨午「額滿」轉為「有籌」。

市民余女士原打算5月中旬回內地探望3年沒見、住療養院的親戚，3個月前嘗試預約換證時已排期至下月27日，一度放棄計劃，昨得悉新措施後非常開心，因其回鄉證剛好下月7日到期，措施生效首日她已受惠可北上，形容是「個天都幫我」、「失而復得」。市民張先生說回鄉證7月到期，原計劃暑假到內地旅行，將選擇到深圳續證，不介意辦證後需再次北上領取，形容如在港需排期4個月，「等得嚟已返大陸搞掂」。翻查資料，內地辦證收費及要求與港相若，惟內地辦證較快，只需7個工作天，香港則需12個工作天（見表）。

議員盼交代適用買高鐵票否 港鐵跟進

即使持過期回鄉證可來往內地，當中仍有細節有待當局交代，例如持過期回鄉證可否購買實名制的高鐵車票、於關口能否自助過關等。工聯會立法會議員鄧家彪說，由於高鐵票及入境證件檢查均為全國系統，估計若要特地調節讓港人持過期回鄉證通過，或有困難，盼當局可交代更多過期回鄉證在內地的適用範圍，若最終不能彈性處理，他亦「收貨」，認為可過關已能便利市民。

港鐵昨回覆稱，搭高鐵及買票均須憑有效身分證明證件，至於會否因應新措施調整系統，港鐵稱已向內地相關部門跟進。

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