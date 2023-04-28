家屬疑墮斃子遭欺凌 促教局警方合查每宗學生自殺

事發3小時前 子向母述不開心

稱遭同學指自閉 老師擬以其為課題

16歲死者姓施，父母皆為內地人，他在港出生及成長，是家中獨子，父親在內地經營茶葉生意，母親長期持雙程證來港照顧兒子。為家庭主婦的施太說，事發當晚（2月14日）6時許，兒子首次向她透露不開心，稱一名同班同學向其他同學說他有自閉症，並稱老師及校長要在價值觀教育課以他的事為題材，甚至要開除其學籍。她說當時兒子說話神情慌張，雙手顫抖，她再三確認事件後，即時以Wechat聯絡學校老師，老師回覆會於翌日跟進，惟兒子當晚9時許墮樓身亡。

施太形容兒子性格內向，並非有自閉症，亦無情緒病紀錄，該懷疑造謠的同學與兒子早於小學認識，兒子在小四時曾遭對方指借書不還，要求賠償50元，兒子賠了不止一次，亦懷疑對方曾用剪刀剪爛兒子校服，惟兒子稱大家還要做同學，雙方已和好，故當時沒報警。施太又說，兒子離世翌日，家屬曾到學校跟進事件，並報警要求徹查。

學校否認課題一事 稱無接欺凌投訴

死者就讀的香港中國婦女會馮堯敬紀念中學昨發聲明，稱師生對事件均感非常悲痛及難過，澄清學校從沒打算以學生個人資料作為價值觀教育活動題材。校方稱一直與家屬保持溝通，並為家長提供合適支援及協助。聲明指出，事發前事主從未投訴在校內受到欺凌，直到事發當晚，家長才首次透過通訊軟件向老師表示事主有心事及小學被欺凌的往事，老師即時承諾翌日會向事主了解及提供輔導。該老師亦向事主家長重申學校絕不容許欺凌，如有發現，必定馬上嚴肅跟進。

教局：較嚴重欺凌 學校須上報

教育局回覆稱對事件感難過，一直與學校保持聯繫，提供適切意見及協助，由於警方已展開調查，不宜評論個案。教育局表示，該局發出的指引和通告已清楚列明學校處理欺凌的原則及程序，學校須就較嚴重的校園欺凌或暴力事件通知局方。

警方發言人稱，當日在場沒檢獲遺書，案件列「有人從高處墮下」，由田心分區雜項調查隊跟進，暫未有證據顯示涉及刑事成分。警方稱一直非常重視該案，並積極及全面調查，適時與家屬保持聯繫，以提供適切協助及支援；完成調查後會按法例及既定程序，將調查報告交予死因庭，供死因裁判官考慮是否展開死因研訊。