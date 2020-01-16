網上炒飛者眾 早場戲票索價150元

美食市集免費票開價20元

民署：懷疑違規將交執法部門

據《公眾娛樂場所條例》規定，門票若用於進入發牌公眾娛樂場所，只限在指定途徑銷售，不得以超過該東主、管理人或籌辦人就活動所定的款額售出。民政事務總署呼籲市民保持警惕，提防任何與免費門票性質不符的兜售行為。本報昨亦向負責籌辦「全港戲院日」的香港戲院商會查詢有否留意到炒賣戲票、有何措施應對等，商會回覆稱今日發稿一併回應。

賣家：諗唔到有咩理由放30元

網上二手買賣平台Carousell昨有不少用戶放售周六電影戲票，昨午5時半有24個用戶放售，其中有用戶以100元放售葵芳百老匯戲院明早10時50分放映的《死屍死時四十四》，本報記者以買家身分查詢，獲回覆戲票已被人用150元認購。

另一場在中環娛樂行戲院明午3時40分放映的《鯨》則標價每張50元，出售兩張。本報查詢賣家售價較原價多20元原因，獲回覆「唔怕同你講我排左（咗）成個鐘」、「我諗唔到有咩理由放30元」。亦有部分賣家開價45元，解釋當中包含網購手續費；另有用戶以原價30元轉讓戲票。

至於周六周日在會展舉行的美食市集，在Carousell昨午5時半有13個用戶出售門票，9人開價10元、一人開價18元、兩人開價20元，其餘一人免費轉讓。