搶30元戲飛打蛇餅 網購大塞 有院線兩萬人在線等 商會致歉稱已加強伺服器

香港戲院商會昨向輪候購票的市民致歉，稱昨早11時正式開售時反應熱烈，各戲院出現人龍，網絡亦出現擠塞。商會表示，各院線日前已加強伺服器及測試，但最終部分時間亦出現未能進入網頁及手機應用程式情况，各院線已盡力處理輪候及疏導人潮。

IT界料人數失算 解網擠需銀彈

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報稱，估計昨日各院線網站有數千人購票，相信是未有預計會如此多人，亦未有加大進入網站及手機應用程式的容量，「（系統）想唔死都幾難」。他說網絡擠塞問題難解決，因加大容量成本高昂，由數十萬至數百萬元不等，相信各院線不會為一日活動而作相關投資。

昨晚未全售罄 熱門戲已爆滿

明日多齣熱門電影場次均爆滿。據電影資訊網頁hkmovie6，截至昨晚10時，《死屍死時四十四》明日有144場，當中31場滿座，73場顯示為紅色，即僅餘小量票；《超級瑪利歐兄弟大電影》有340場，當中97場滿座，174場餘小量票。

本報昨早11時實測發現，5間院線網頁及手機應用程式售票皆出現擠塞，其中MCL Cinema及百老匯手機應用程式未能顯示頁面。位於觀塘apm的百老匯B+ cinema戲院昨早10時半、即開售前半小時有逾百人排隊，不少市民早於10時已輪候，排頭位者更早於8時到場，人龍至下午2時仍未消散。現場有數名戲院職員維持秩序，並在隊尾手持周六場次表讓市民參考，未見混亂。

網購不成 輪椅客「飛的」再排兩小時

坐輪椅的吳先生表示，昨早11時曾到百老匯院線網頁購票，嘗試約半小時仍未成功，故立即乘的士前來排隊。他說排隊時有繼續嘗試網上購票，但選座位及付款頁面多次錯誤，形容「難過中3T」。他排隊約兩小時後買到4張戲票，稱B+ cinema戲院只設3個購票櫃台，認為應增加，以縮短輪候時間。市民周先生說昨早10時到場排隊，惟已有約60人等候，形容情况「誇張」。他說排隊購票過程順暢，至早上約11時半購得4DX戲票，較原價少140元，認為花約1.5小時值得，冀政府日後多辦類似活動。

本報昨傍晚約6時瀏覽百老匯B+ cinema戲院網頁，只見4DX《超級瑪利歐兄弟大電影》粵語及英文版門票售罄；昨較多人購票的《教廷第一驅魔人》亦售出近九成。同一時間，MCL德福戲院網頁及手機應用程式仍未能購票，分別顯示「網上購票驗証系統出現故障」及「系統進行更新工程」字句。

位於紅磡的寶石戲院昨未售賣明日戲票，該院回覆本報查詢稱，由於戲院沿用「人手劃飛」及不設網上購票，故只可預售翌日門票，該院昨起至下周二（5月2日）只放映一套電影。

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