健康檢查出席率 中學生不足七成

中小學整體30%至70%

根據審計報告，過去5個學年小學生周年健康檢查出席率介乎36%至83%；中學生出席率則介乎24%至67%；審計署進一步分析2021/22學年不同班級出席率，發現較高班級的出席率較低，小學方面，小一學生出席率為79%，小二至小六學生則介乎52%至59%不等；中學方面，中一生出席率有64%，中六生則只有30%。

為了解學生缺席原因，衛生署曾在2018和2019年，向缺席周年健康檢查的學生家長和監護人進行電話調查，亦於2020年在學生健康服務網站推出網上問卷收集意見，主要缺席原因包括忘記預約時間、未能成功更改理想應診時間等。

衛署：疫下只服務部分班級學生

衛生署回覆審計署解釋，由於2019年新冠疫情爆發，學生健康服務中心在最近3個學年間歇關閉，即使開放亦只向部分班級學生提供服務，故出席學生明顯較少。另外，報告亦指出，現時可透過電話和網上服務更改約期，惟有限制，包括改期方法不一、每間健康服務中心每日改期名額僅24個。

審計署促監察 倡檢視改期安排

審計署認為，衛生署應監察周年健康檢查的出席率，特別是中學生的情况，並須採取措施改善收集學生健康服務意見的程序；由於「未能成功更改理想應診時段」是缺席主因，審計署建議衛生署檢視更改約期安排。

（審計報告）