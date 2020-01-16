平機會4年128宗投訴處理逾年 審計署批多未擬備調查計劃 會方：有難以抵制因素

根據平機會服務承諾，75%投訴個案可在6個月內完成處理。審計報告發現，平機會於2018至2022年間共接獲5014宗投訴，並達到服務承諾，達標率介乎80%至86%，截至去年12月31日，當中4642宗投訴已完成處理。不過，自2018年起接獲並於2020年1月1日至2022年9月30日期間完成處理的2800宗投訴，有128宗需時逾365天才完成，其中24宗甚至耗時逾731天。

接獲查詢多投訴10倍

審計署倡查滿意度

審計署揀選25宗需時甚久才完成處理或已調查甚久的投訴個案審查，發現在調查投訴個案中，僅4宗有按平機會的《程序手冊》規定，訂明擬備調查計劃；另外向法律及投訴專責小組匯報進度方面，其中5宗個案的匯報不全面。

平機會回覆審計署稱，處理投訴個案中有難以抵制或令投訴難以加快處理的因素，包括投訴各方失聯、因警方正在調查而須暫停等；在調查投訴個案期間，個案主任經常與上司面對面商討個案，亦會徵求意見和指引，能代表擬備調查計劃。審計署建議平機會探討可盡量縮短完成處理投訴個案時間的措施，並改善向法律及投訴專責小組匯報的內容。

12項內部研究只涵蓋性別歧視

平機會現時會委聘外間顧問，每兩年一次調查服務對象的滿意度，審計署審查2017、2019和2021年的調查，發現平機會整體服務對象的滿意程度下跌，其中投訴人滿意度由57%跌至51%。審計署認為，平機會接獲的查詢宗數幾乎是投訴宗數的10倍，但卻未有匯報查詢者的服務滿意程度，建議政制局與平機會商討，考慮在管制人員報告中，公布與查詢者相關的調查結果，增加平機會服務表現的透明度。

八成外判研究遲誤 審計署籲設罰則

審計署亦發現，平機會在2013至2020年間的12個內部研究項目，全部只涉及與《性別歧視條例》相關，其中11個研究項目在一年內完成，其餘一個需時逾兩年才完成。外判研究方面，2016/17至2021/22年度期間12個項目中，10個全部延遲完成。平機會解釋，內部研究項目會視情况在有需要時進行，亦不時透過電話和電郵與研究團隊溝通，監察進度。審計署建議考慮在研究項目服務合約加入延遲完成的罰則。

報價9.5萬元會議桌獲批 沒申報理由

採購方面，平機會主管批准採購一項約18萬元的翻新服務及其後3項總額約8.9萬元的額外翻新工程，最終造價超出主管採購權上限的25萬元，但無紀錄顯示有關採購已按規定獲高一級主管批准。審計署又發現平機會在2021年3月採購32張會議桌和3張椅，供應商報價最低21,300元，但最終第二高的95,504元報價選項獲批，理由是該供應商設計和用料較穩固等，惟審計署指相關要求未有在購買物料申領表訂明，認為平機會須加強要求職員遵從《採購手冊》規定。

明報記者

（審計報告）