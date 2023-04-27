專頁指一度失蹤「崩潰」 黃迺元撤申五一遊行

鄧炳強：為何取消「要問組織者」

杜振豪表示，受限《港區國安法》第63條，無法透露詳情。該條例規定配合辦案的機構、組織和個人應對案件情况時應保密。本報查詢警方，昨晨警方哪個部門與黃接觸，是否涉及國安處行動，警察公共關係部稱沒補充。

警方其後發稿，表示昨收到一名市民通知，取消原定5月1日舉辦的公眾活動；警方上周五曾與他會面，了解主辦方公眾活動安排。警方提醒，公眾若5月1日繼續到港島區進行違法公眾遊行或集會，有可能觸犯《公安條例》，警方絕不容忍任何違法行為，並且會迅速果斷執法。

警：倘續違法集會果斷執法

黃迺元及杜振豪在本月11日公布以個人名義申請在5月1日在香港島遊行，一直在名為「香港五一遊行2023（申請中）」的facebook專頁交代遊行申請資訊。專頁昨下午已改名為「香港五一勞動節」，表示遊行申請已取消，他們當日不會前往遊行路線，亦不會呼籲任何人前往。

杜振豪稱黃未被捕 受限國安法無法講詳情

該專頁昨晨發帖文，稱早上約7時半在住所休息的黃迺元「無故失去蹤影」，未能聯絡，懷疑「被當局要求協助調查甚或拘捕」。至下午1時許，杜振豪在專頁撰文，稱黃迺元中午前恢復人身自由、未有被捕，不過「情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力」，並引述黃稱「已簽紙取消遊行申請」，杜稱由於過往經歷，「能夠想像期間發生了什麼事」，完全理解及支持黃的決定。《文匯報》在杜公布消息前一小時，以獨家為題稱黃早上到警署，自行撤回遊行申請。

鄧炳強昨在北京回應記者提問，稱遊行取消原因「要問番組織者」，表示不論是基本法或港區國安法，均確保市民有公眾集會及遊行示威的權利，但要確保活動在安全及不影響他人情况下進行。

黃杜兩人早前在facebook專頁交代，上周五應邀到北角警署會面約1小時，警方會上提到英國非牟利組織「香港勞權監察」曾分享是次遊行資訊，詢問兩人籌辦遊行有否與相關組織溝通及聯繫，兩人當時表示是次籌備遊行與任何外地組織、本地工會及勞工團體無關，強調「不會撤回申請」。《文匯報》及後在本周一以〈「職工盟」前頭目申五一遊行謀亂港〉為題刊調查報道，稱黃杜表面上宣稱為勞工權益，實際上是國際反華勢力「馬前卒」，得到前職工盟總幹事蒙兆達等人在英國成立的「香港勞權監察」暗中支持。