專頁指一度失蹤「崩潰」 黃迺元撤申五一遊行

【明報專訊】原擬於下周一勞動節當日以個人名義申辦五一遊行的前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪，昨宣布撤銷申請。杜振豪表示，黃迺元昨晨一度失去蹤影，中午前恢復人身自由、未有被捕，但黃「情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力」，已簽紙取消遊行申請。杜稱，限於《港區國安法》第63條，無法透露詳情。保安局長鄧炳強昨回應提問時表示，取消遊行原因「你要問番組織者，點解會取消」，稱任何人因自行衡量過沒能力令活動安全或有序進行，取消「是一個負責任的做法」。
鄧炳強：為何取消「要問組織者」
杜振豪表示，受限《港區國安法》第63條，無法透露詳情。該條例規定配合辦案的機構、組織和個人應對案件情况時應保密。本報查詢警方，昨晨警方哪個部門與黃接觸，是否涉及國安處行動，警察公共關係部稱沒補充。
警方其後發稿，表示昨收到一名市民通知，取消原定5月1日舉辦的公眾活動；警方上周五曾與他會面，了解主辦方公眾活動安排。警方提醒，公眾若5月1日繼續到港島區進行違法公眾遊行或集會，有可能觸犯《公安條例》，警方絕不容忍任何違法行為，並且會迅速果斷執法。
警：倘續違法集會果斷執法
黃迺元及杜振豪在本月11日公布以個人名義申請在5月1日在香港島遊行，一直在名為「香港五一遊行2023（申請中）」的facebook專頁交代遊行申請資訊。專頁昨下午已改名為「香港五一勞動節」，表示遊行申請已取消，他們當日不會前往遊行路線，亦不會呼籲任何人前往。
杜振豪稱黃未被捕 受限國安法無法講詳情
該專頁昨晨發帖文，稱早上約7時半在住所休息的黃迺元「無故失去蹤影」，未能聯絡，懷疑「被當局要求協助調查甚或拘捕」。至下午1時許，杜振豪在專頁撰文，稱黃迺元中午前恢復人身自由、未有被捕，不過「情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力」，並引述黃稱「已簽紙取消遊行申請」，杜稱由於過往經歷，「能夠想像期間發生了什麼事」，完全理解及支持黃的決定。《文匯報》在杜公布消息前一小時，以獨家為題稱黃早上到警署，自行撤回遊行申請。
鄧炳強昨在北京回應記者提問，稱遊行取消原因「要問番組織者」，表示不論是基本法或港區國安法，均確保市民有公眾集會及遊行示威的權利，但要確保活動在安全及不影響他人情况下進行。
黃杜兩人早前在facebook專頁交代，上周五應邀到北角警署會面約1小時，警方會上提到英國非牟利組織「香港勞權監察」曾分享是次遊行資訊，詢問兩人籌辦遊行有否與相關組織溝通及聯繫，兩人當時表示是次籌備遊行與任何外地組織、本地工會及勞工團體無關，強調「不會撤回申請」。《文匯報》及後在本周一以〈「職工盟」前頭目申五一遊行謀亂港〉為題刊調查報道，稱黃杜表面上宣稱為勞工權益，實際上是國際反華勢力「馬前卒」，得到前職工盟總幹事蒙兆達等人在英國成立的「香港勞權監察」暗中支持。