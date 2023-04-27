學校裝旗桿27%未完成 教局同意報告稱確保加快施工

另建議可行下助學校加裝旗桿升區旗

審計署認為，教育局需採取措施確保及時進行旗桿修葺工程，以便學校能遵從每日升掛國旗及每周升國旗儀式的規定，並建議當局視乎每宗個案限制和技術可行，考慮加強協助學校安裝額外旗桿，以便有意同時升掛國旗和區旗的學校在可行下實行。

教育局長同意建議，稱目前所有學校能符合《國旗及國徽（修訂）條例》和當局規定，但當局會繼續採取措施，確保未能操作的旗桿是緊急修葺工程，而非大規模修葺方式，以加快施工。

14校有石棉物料 9年後僅3間全拆

另外，教育局2014年發現14間學校仍存有含石棉物料，已要求學校委聘註冊石棉顧問每兩年調查石棉狀况。審計報告發現，截至今年1月僅3間學校已拆除校舍內所有含石棉物料，又指部分個案中，顧問發現校舍內含石棉物料的建築構件受損，可能導致含石棉物料外露。

審計署建議教育局密切監察石棉調查結果，並跟進含石棉物料可能外露問題，確保採取迅速跟進行動，又建議有需要時考慮是否把所有校舍內的石棉全部拆除，以消除可能存在的健康風險。教育局稱，推行緊急或大規模修葺工程時如發現施工位置含石棉物料，會繼續積極拆除。

（審計報告）