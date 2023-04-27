學校裝旗桿27%未完成 教局同意報告稱確保加快施工

【明報專訊】因應《港區國安法》生效，教育局去年起要求中小學每個上課日升掛國旗及每周舉行升國旗儀式，最新一期審計報告發現，2022至2023年度資助學校大規模修葺工程周期內，教育局批准了123項安裝旗桿申請，截至去年11月18日，撇除學校撤銷申請，其餘82項申請中，未完成安裝工程仍有22項即27%。
另建議可行下助學校加裝旗桿升區旗
審計署認為，教育局需採取措施確保及時進行旗桿修葺工程，以便學校能遵從每日升掛國旗及每周升國旗儀式的規定，並建議當局視乎每宗個案限制和技術可行，考慮加強協助學校安裝額外旗桿，以便有意同時升掛國旗和區旗的學校在可行下實行。
教育局長同意建議，稱目前所有學校能符合《國旗及國徽（修訂）條例》和當局規定，但當局會繼續採取措施，確保未能操作的旗桿是緊急修葺工程，而非大規模修葺方式，以加快施工。
14校有石棉物料 9年後僅3間全拆
另外，教育局2014年發現14間學校仍存有含石棉物料，已要求學校委聘註冊石棉顧問每兩年調查石棉狀况。審計報告發現，截至今年1月僅3間學校已拆除校舍內所有含石棉物料，又指部分個案中，顧問發現校舍內含石棉物料的建築構件受損，可能導致含石棉物料外露。
審計署建議教育局密切監察石棉調查結果，並跟進含石棉物料可能外露問題，確保採取迅速跟進行動，又建議有需要時考慮是否把所有校舍內的石棉全部拆除，以消除可能存在的健康風險。教育局稱，推行緊急或大規模修葺工程時如發現施工位置含石棉物料，會繼續積極拆除。