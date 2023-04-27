書刊外借數8年不達標 訪客7年減逾2000萬

康文署：疫下閉館致訪客減

親身到訪圖書館人次由2015年3770萬減至2019年3470萬，2020年大跌至740萬，2021年回升至1410萬，但2022年再跌至1190萬（見圖）。康文署解釋人次減少主要因為圖書館在疫情下暫時關閉和暫停服務。

增購書刊未符計劃 康文署：非確切目標

審計署亦發現公共圖書館實際新增資料數量與館藏發展計劃所訂數量有顯著差距，落實率介乎72%至119%，其中成人館藏中文書籍的差距尤其顯著，落實率已連續4年低於館藏發展計劃所訂的數量。康文署在報告中回應稱，館藏發展計劃所訂數量只作計劃用途而非確切目標，數量反映預計而非實際需求，若無視年內實際需要而硬依循計劃數量，並非明智做法。

康文署解釋，實際採購數量取決於多項因素，例如市場供應、書籍價格和讀者建議，並指市場供應而言，受新冠疫情負面影響，出版界近年愈見萎縮，中文書籍影響尤其顯著。署方又指，為維護國家安全，揀選圖書館資料需要更多時間，可供採購的合適書目亦減少。審計署稱備悉康文署解釋，但留意到部分類別的相關差距顯著，卻未有記錄原因，認為康文署需採取措施加強監察館藏發展計劃落實情况。

（審計報告）