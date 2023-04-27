衡工量值涵國安 審計促查圖書館藏 8章節報告3涉國安 康文署：已移除不利書籍

審計報告其中一章涉及公共圖書館管理，審計署建議康文署需加強檢視圖書館資料以維護國家安全和採取跟進行動。審計署稱，留意到康文署已因應投訴、查詢及國安風險考慮，前年展開初步檢視圖書館資料，並一直檢視從初步檢視中識別的資料以採取跟進行動，包括暫停借閱或註銷，截至今年2月檢視工作和跟進仍在進行。

未提下架數 康文署：持續檢視難訂完成日

報告引述康文署稱，會持續檢視圖書館書籍以維護國安，圖書館已完成檢視顯然不利於國安的書籍並已從館藏移除。康文署稱，公共圖書館有逾200萬項書目，署方需為檢視書籍工作訂定優次，已完成初步檢視，包括曾涉嫌出版「港獨」書籍的作者或出版商的出版物。

康文署稱，檢視圖書館書籍以維護國家安全是持續進行的工作，由於不時收到公眾投訴，故要檢視的書籍一直增加，不太可能為工作訂出確切完成日期，而書籍內容複雜程度各異，沒有標準指標衡量完成檢視書籍所需日數。

國安法2020年中實施後，傳媒先後報道公共圖書館多本書籍被下架覆檢，例如黃之鋒的《我不是英雄》、陳雲《香港城邦論：一國兩制，城邦自治，是香港生死攸關之事》，惟政府沒公開下架書籍清單。康文署本月書面回覆立法會特別財委會質詢時稱，公布因涉違國安法或不利國安而被下架書籍清單，可能引致個別人、團體或機構，「利用媒體廣泛出版或傳播書籍」，做法不利維護國安，故未能公布。

兩撥款協議無指引護國安

文體旅局：新協議有 發展局：已提修訂

報告另外兩個章節中，分別建議香港設計中心和建造業創新及科技基金，加強規管涉及維護國安事宜。審計署發現，政府與設計中心訂立的撥款協議並無加入維護國安指引和規定，建議文體旅局長應在日後撥款協議加入。文體旅局稱，當局已在今年3月與設計中心簽訂經修訂的撥款協議實施建議。

鼓勵建造業用創新建築方法和科技的建造業創新及科技基金，審計署發現條款和條件並無加入維護國安指引和規定。發展局在報告回應，稱去年8月檢討基金以加強維護國安，並提出條款和條件修訂建議。截至今年1月，發展局仍就修訂建議徵詢法律意見。審計署認為，發展局應在考慮法律意見後把修訂納入基金條款和條件，發展局同意並稱會落實。

平機會招聘研審查 確保符愛國要求

另外，審計平機會管理的章節中，平機會表示在維護國安方面，將着手研究在招聘過程加入審查機制，務使日後由符合愛國者要求的人填補空缺，將參考類似法定機構了解審核準則，亦將審查申請籌辦或尋求合辦自資或資助項目的服務提供者或參與機構，例如意見調查和研究服務提供者或參與機構等。

明報記者

（審計報告）

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