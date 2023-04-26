互委會辦事處回收 部分廉租予關愛隊

定5用途 暫50單位改住宅

房屋局昨稱，房委會約有1200個互委會辦事處，大部分面積介乎10至20平方米，其中200個位於大廈保安閘範圍內的單位，只適合住宅用途或供屋邨內部使用。局方稱，目前約有50個單位可改建為住宅，面積介乎15至40平方米，將探討將更多單位改建作住宅。其他用途包括都市固體廢物設施房、環保署「回收便利點」、福利設施和儲物室等。

局方指出，因應關愛隊服務協議期為兩年，為支持其運作，將預留部分收回的辦事處租予關愛隊作地區辦事處，並以兩年期暫准證形式，以及每平方米每月62元（不包括差餉及地租）的優惠租金租出。局方補充，優惠租金每3年檢討一次，下次檢討為2025年4月1日。

團體：行政開支少 可減負擔

朱立威稱，按照條款，關愛隊只可將資助額約15%用於行政開支，即每月6000多元，當中包括租金、保險及核數等費用。他說上述金額根本難以覆蓋辦事處正常租金開支，若房委會能以優惠租金出租辦事處，對措施相當歡迎。他以南區石排灣邨為例，該邨較細，認為若關愛隊能在就近設會址，有助提供服務。