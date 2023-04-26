獨1982首屆民選少於三成 臨區會除外

第二屆起逾五成 2016全撤委任

1982年首屆區議會民選議席佔26.9%，1985年第二屆取消官守區議員後，民選議席比例增至55.6%。若來屆區議會直選比例低於三成，意味將與首屆看齊。

區議會由1985年開始以民選議員佔大多數（臨時區議會除外），每屆民選議席數目按人口變化調整。在1997年香港回歸前，委任議員人數曾增加，但港英政府在1994年廢除所有委任議席，僅保留當然議員，其餘由選舉產生。回歸後，港府成立「臨時區議會」作過渡，所有區議員均屬委任。

香港回歸後首場區議會選舉在1999年舉行，恢復民選、委任和當然議員制度，但一直有建議反對委任和當然議員制度，政府曾作諮詢，惟有意見認為委任議員對區議會有貢獻，因此決定逐步取消。

政府2005年推出方案，原擬在2008年開始將102席委任議員削減至68席，並在2012年起全數取消或再減半，最終在2011年才決定分階段取消委任議員，至2013年通過在2016年一屆選舉取消所有委任議席，直至現在。