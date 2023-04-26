泛民憂無人出選 曾撐「不設委任」者支持改制

沙田區議會主席麥潤培說，政府及中央希望政制五光十色，但他認為可能引入委任及間選議席儼如倒退，加上之前有多名區議員被取消資格，憂慮難再找人出選及吸引支持者投票。他質疑新區議會制度恐是為建制派度身訂做。

至於特首李家超昨質疑2020年後區議會阻礙施政及推倒民生，麥潤培強調現時區議會已無分顏色、專注地區，由於有議席空缺，不少區議員同時處理三四個選區的職務，他質疑地區民政專員現時更重視分區委員會，多於區議會。

麥潤培：現已無分顏色

柯創盛：委任利均衡參與

觀塘區議會主席、民建聯柯創盛認為，直選議席比例非衡量議會運作效能的唯一標準，而委任議員來自專業、工商界及非政府組織，可達至均衡參與。自由黨表示，支持區議會去政治化及檢討職能和組成。經民聯認為，區議會產生辦法既保留選舉成分，也加入其他方式，有利吸納更多地區資深和專業人士參與地區事務。

翻查2012年區議會委任制度諮詢的回應意見，自由黨當時稱接受2016年起不設委任議席，令區議會在特首雙普選前，「進一步增強民主成分」。新民黨當時表示，為迎接雙普選及「進一步推動本港的民主發展」，該黨認為「有必要取消區議會委任制度」，由直選議員填補，但同時建議委任專業人士加入。