李家超：區會多種方法產生 留選舉成分 去政治化以符諮詢定位 劉兆佳料直選或少於三成

李家超昨出席行政會議前主動提及，區議會檢討將近尾聲，預告會保留區議會，來屆議席則與現屆相若，區議員薪津維持不變；日後區議會的產生辦法必須符合《基本法》賦予的定位和職能，有多種方式，並且將保留一定的選舉成分。他向記者重提2020年起第六屆區議會大量區議員反對國安法、阻止政府施政、推倒民生建設等違反區議會職能行為，強調須從制度上防止區議會「被騎劫」、「被癱瘓」。

國安放首位 落實愛國者治港

李家超又說今次檢討有兩個主要部分：第一，檢討區議會職能和組成，使其「去政治化」，回復在《基本法》第97條之下應有的定位。第二，強化地區治理架構。整個檢討涉3項原則，首先是國家安全必須放首位；二是落實「愛國者治港」原則、令地區治理掌握在「愛國者」手中；三是體現行政主導，加強地區動員能力。

翻查資料，1982年第一屆區議會民選議席僅佔整體26.9%，1985年第二屆取消官守區議員後，民選議席比例增至55.6%（見圖）。若區議會直選比例低於三成，意味直選區議員比例與首屆看齊。

蔡子強質疑以3年定論 抹去歷年檢討

政治學者蔡子強質疑，政府以最近3年多區議會運作蓋棺定論，但政府自1980年代多次檢討地區行政，「如果（過去）不肯定民選議席，都不會取締委任議席」，反問是否要抹去歷年地區行政檢討結論。他提醒，政府建議總議席不變，意味直選議員負責區份擴大，令市民可享受服務或會減少，在委任及間選下，也令部分區議員由面向選民，改為向政府及社團靠攏。

撐恢復委任制 葉劉：普選太多易撕裂

葉劉淑儀認為，普選成分太多或會造成社會撕裂，區議會若有委任、直選及間選議席，恢復均衡參與是好事。基本法委員會委員梁美芬說，同時設直選、間選及委任區議員，可增加不同專業背景及更多跨區視野。

劉兆佳表示，從中央角度看，保留區議會對特區整體管治有幫助，突顯行政主導，認為愛國者治港原則同樣應在區議會體現。

羅健熙：削直選會減少體制吸納民情

民主黨在2019年區議會一度是第一大黨，黨主席羅健熙說，不同消息指向減少直選及恢復委任議席，認為做法會減少制度吸納民情，對此感可惜，也屬不理想。他表示，若制度有變，須視乎有多少空間參與及服務市民，民主黨中委會會在方案公布後再討論，目前盡量尋求黨內共識，未討論黨員可否自行決定參選。

羅健熙強調不論地區民生及社會事務，希望體制內可容納不同聲音，協助改善管治，「唔係有不同聲音喺（體制）外面講就得」。他說，雖然政府認為區議會政治化，但區議會一直處理大量民生工作，就算在2019年也是。

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