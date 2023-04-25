港人登記抽國泰機票周日截止 網站只設簡體版

本報記者昨到國泰「飛遇世界大賞」機票禮遇的網站登記抽獎，發現網站只有簡體字版本。登記流程簡單，於網站填寫姓名、電郵、手機號碼及選擇目的地即可，毋須輸入國泰會員號碼，不用數分鐘便完成。登記活動由即日起至周日（30日）晚上11時59分止，共送出27,314張由香港飛往美國、英國、新加坡等海外26個國家的免費單人經濟艙往返機票。機票不包含稅費和燃油附加費，中獎者需自行支付。

得獎者將於電子郵件內獲得一個專屬的旅伴機票優惠券碼，可與家人、好友一同出發。當預訂2或3名成人的經濟艙往返機票時（須一次過預訂），輸入優惠碼即可獲票價優惠，選擇往返日本及韓國等短線航班的每名旅伴可獲200元人民幣機票優惠；選擇美國及英國等長線航班每名旅伴可獲400元人民幣機票優惠。旅伴機票優惠券碼不適用於12歲以下乘客，機票預訂期為下月15日至6月10日；出行日期為下月15日至明年2月10日，須視乎航班恢復和運力而定。