指活動欠新意 有做比不做好 未訂KPI 議員倡做民調看成效

美食市集旺丁抑或搶當區客惹質疑

選委界別議員江玉歡表示，支持政府舉辦「開心香港」活動，稱「有做總比不做好」，相信政府亦是用心良苦。不過她質疑，部分活動如美食市集能否帶旺當區人流，而非與活動一帶的食肆競爭，建議如果向市民派發贈券，或能帶動18區的食肆生意。

江玉歡又稱，政府舉辦活動要了解社會問題的癥結，相信「市民想要持久的開心，而不是一時的開心」，認為市道不復新冠疫情前的主因，是生活成本上升，加上經濟大環境未恢復，形容「幾場雷射燈表演無助改變」，建議政府花費公帑不要流於表面，而是要用得其所。

田北辰表示，即使不以「開心香港」包裝，疫情前各區都已有舉辦類似活動。他認為，今次政府以「開心香港」名目統籌，相信不一定必須有新穎節目，「只要大家開心，香港就會開心」；而政府日前開始派發電子消費券，他預計與「開心香港」雙劍合璧能營造歡樂氣氛。

6月尖東首辦酒吧文化節

「開心香港」活動有21項，其中民政事務總署與香港酒吧業協會合作，6月舉辦首屆「香港酒吧文化節」。香港酒吧業協會主席錢雋永昨回覆本報查詢表示，估計一連三日的活動可吸引約3.6萬人流。錢稱當局協助他們聯繫相關部門，在牌照申請和活動運作上提供意見，並免費提供尖東市政局百週年紀念花園作為活動場地；而協會則負責統籌及聯絡參展商。

錢雋永透露，酒吧業過去3個月的生意比疫情前仍相距三成，加上疫情改變了市民的生活模式，導致光顧酒吧的人流大減，盼是次活動能重啟本港酒吧業生態。