「開心香港」啟動 頭炮周六30元睇戲 21項活動半數「舊橋」 美食市集免費入場自費食

開支2000萬難訂KPI 陳茂波：開心好個人 議員：市民想要持久的開心

21項「開心香港」活動中，首項是周六（29日）舉行的「全港戲院日2023」，市民可以劃一票價30元觀賞電影。籌辦的香港戲院商會稱，優惠適用於全港商業戲院，市民可於周四（27日）起在網上及各戲院預購門票，於戲院票房買票每次限購4張。適逢活動在內地五一黃金周首天，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨稱原則上不會抗拒內地及外國旅客參與，但相信受眾仍以本地居民為主；他在facebook專頁發帖補充，當日61家戲院預計有20萬人參與。

周四起可買飛 61戲院料20萬觀眾參與

其他重點活動包括旅發局在7月至8月周末舉行的「Harbour Chill Carnival」，以維港作為舞台的大型海陸嘉年華，將有來自全球不同地方的團體表演，每晚均上演全新的燈光匯演。

7至8月辦維港海陸嘉年華

政府亦會辦美食市集，民政及青年事務局長麥美娟昨稱，市集設不同主題，並加入青年元素和表演等，期望為市民帶來美食體驗和增添歡樂氣氛，當中會展美食市集須憑票入場，明天（26日）起在18區民政諮詢中心派發10萬張門票，其餘兩場美食市集分別在沙田及觀塘舉行；而包括元朗、油尖旺和黃大仙等個別地區民政處，亦正籌辦地區美食活動。

周末會展美食市集 周三起派10萬門票

民政事務總署回覆查詢稱，美食市集主要透過立法會功能界別飲食界及商界議員、領事館、鄉議局及同鄉團體等協助招募單位，首場有約100個檔戶，另外兩場市集各有逾50個檔戶，市民可免費入場，而場內購物需自費，檔戶會就其售賣的食物或貨品，提供各式優惠予入場者。

在12項主要活動中，其中4項是曾舉辦過的活動，包括去年8月在數碼港舉辦的「數碼娛樂領袖論壇」、賽馬會2018年舉辦過的「青少年足球精英匯」。9項「開心香港」響應活動中，有6項曾經舉辦過，包括去年在西九文化區舉辦的「自由爵士音樂節」等。

陳茂波又稱，該2000萬元大致用於政府籌備各項活動開支，包括數個美食市集，而包括賽馬會及數碼港等協辦機構，則毋須政府特別資助。對於坊間認為與其辦玩樂活動，不如直接給市民改善生活，陳解釋消費券每人獲派5000元，政府耗費逾300億元，對經濟提振作用是0.6%，即使將2000萬元與300億元比較，前者對經濟增長作用很小，但非因此而不值得做，「其實生活除了工作、掙錢外，都希望過得開心愉快一點」。

特首李家超昨在訪問大灣區廣東城市回港後，被問到會否擔心「開心香港」在吸引更多旅客的同時，旅遊業界接待能力不足會予人壞印象。他說歡迎任何旅客來港，會做好一切配套安排，亦看到自2月通關開始，業界和政府部門十分積極和努力。他又稱，在一段時期內有這麼多訪客來港，對香港經濟利益和就業有很大提振作用。

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