訪機械人公司 議員倡引技術助建築避險

由政務司長陳國基帶領的佛山團昨晨在順德到訪博智林機器人有限公司，佛山市長白濤及成立博智林的碧桂園集團創辦人楊國強陪同參觀及介紹；同團者包括商務及經濟發展局長丘應樺、創新科技及工業局長孫東。

邱達根：港多用外國標準 技術有局限

邱達根認為，內地過去十年在機械人技術發展有翻天覆地變化，在專業及標準化上都有很大突破，但現時本港在引入機械人有不少標準仍「墨守成規」，期望社會包括政府部門以更開放心態看待機械人技術，並推動相關規範進一步放寬。

邱達根向本報解釋，昨參觀的包括可做批盪、畫線工程的機器人，相信其表現比人手更佳及更有效率，惟香港的相關技術較多使用外國標準，令技術普遍有局限。他指現時國家標準亦很嚴謹，建議香港在應用機器人技術時亦可使用更多國家標準。

葛珮帆參觀後向傳媒稱，過去數年香港有多名建築工人在工作期間發生意外甚至死亡，她已向陳國基建議，可考慮全面引入機械人，代替工人處理外牆工程等高風險工作。她又建議政府在建築工程合約加入條款，要求使用機械人以保障工人生命安全，同時紓緩建造業人手緊張。

另外，特首李家超昨午加入佛山訪問團，並與議員及其他官員一同到訪庫卡機器人（廣東）有限公司。這家公司生產的機械臂可用於自動化工業生產、醫療等用途，李家超形容對此感到印象深刻，其中提到該廠可半小時生產到大型機器人，效率及精準程度兼備；同時提到該公司生產的手術機械臂可做到腦部手術，已有多例臨牀手術的成功個案。