跨境聯運先做安檢 利港成國際中轉樞紐 東莞港機場物流園 貨運量料將達現時一半

直達禁區安檢裝箱 運抵港機場即轉運

機管局2月與東莞市政府簽署合作框架協議，在東莞設立機場物流園，由內地出口貨物可先在物流園做安檢、裝箱或打板及收貨，貨物運抵香港機場後毋須安檢可直接轉運，反之，入口內地貨物亦可經此路線，由香港運抵東莞才做清關、拆貨等程序。

訪問團昨日在東莞市長呂成蹊陪同下參觀物流園，機管局行政總裁林天福講解計劃及其運作，包括管制空運貨物安檢設施和貨運設施，並介紹永久物流園區最新規劃。林天福表示，透過「多式貨物聯運」項目，香港機場的貨運服務可擴展至大灣區，貨物可以直接經機場禁區轉運至海外，將大幅提升貨運服務的時間效率及成本效益。

機管局：港貨運服務可擴至灣區

議員昨參觀先導計劃設施，而機管局目標於2025年年底前完成發展永久物流園的設施。

李家超參觀後稱，計劃是全球首個直達機場禁區的跨境海空聯運項目，上周二正式運作，相信能為大灣區貨物提供無縫、便捷的國際空運網絡，進一步發揮香港作為國際空運中轉樞紐的功能。他預計貨運程序簡化後，整體成本可降低一半，貨運時間加快約三分之一。

訪問團中午與東莞港商閉門午宴，李家超下午轉到佛山參與另一組考察行程。立法會主席梁君彥則繼續帶領東莞團，先到華陽湖國家濕地公園考察並乘坐觀光船遊覽湖泊，然後參觀現代牙科技術公司和鰜魚洲文創園。環境及生態局長謝展寰表示，政府未來會將北部都會區西面漁塘發展成濕地公園，提到華陽湖以往污染嚴重，當局其後治理水質並修復濕地，證明發展和保育兩者可以並行。