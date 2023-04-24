華為稱對北都發展感興趣 指港電力穩定有優勢 探討數碼經濟數據中心合作

明報記者 鄭啟智 鄭律銘 東莞及佛山報道

政府推動本港成為國際創科中心。特首李家超昨早率領訪問團東莞組的官員和議員，在東莞市委書記肖亞非陪同下參觀華為東莞研發基地。訪問團先與華為監事會主席郭平等高層交流會面，再乘坐小火車遊覽基地，逗留一個多小時後離開。

綜合多名議員引述，郭平交流時表示華為對北部都會區發展感興趣，並希望與香港合作發展數碼產業和數據中心。選委界別議員、中大工程學院副院長黃錦輝引述香港華為行政總裁鄧水根表示，有留意港府的創科藍圖，重視北都發展。政府在藍圖提及發展數碼經濟，他引述鄧水根稱數碼經濟是華為「老本行」，會探討與香港合作推動數碼經濟和建造數據中心。

「冀加強參與本港數碼政府建設」

新界西北議員田北辰引述郭平稱，華為看好太陽能發展前景，並認為可透過大數據推動太陽能普及化，相信在這方面可與香港合作。九龍中議員楊永杰說，郭平提到冀加強參與本港「數碼政府」建設。

對於華為計劃就哪些範疇投資北都，與會的環境及生態局長謝展寰回應稱，具體計劃要由華為研究，但提到華為認為香港背靠祖國、面向世界，有良好優勢，有投資機會。李家超昨被問到華為是否有興趣落戶北都發展，則未有回應。

被問華為有興趣落戶否 特首未回應

李家超總結昨日行程，表示參觀華為東莞基地時，了解到華為培訓人才、科研及公司發展策略，尤其深刻是華為有強烈公司文化，「永遠有自信、堅強，不怕打壓，有很堅定的奮鬥精神」，對他而言很有啟發性。

李家超又形容行程之一的佛山，有完善產業鏈及生產鏈，而香港基礎研究卓越，認為可與佛山等大灣區城市合作，將科研成果轉化落地，處理中下游生產等環節，互補優勢。

去年《施政報告》提出，目標未來5年吸引至少20間龍頭創科企業來港設立或擴展業務。黃錦輝說，以他了解政府一直有與華為接洽，華為本身也與香港在不同方面合作。科技創新界議員邱達根認為，華為絕對符合龍頭企業的定義，指華為多年來與香港有不少合作，以往亦有委託本港大學做實驗及研發。他認為，若華為願意在香港加大人手規模、做更多芯片等高端研發項目，對香港絕對是好事。

《施政報告》提及會制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，如土地、稅務和財政等，創科局長孫東亦曾表示，計劃在落馬洲河套區和新田預留土地作「人才公寓」，另外會批出土地予創科企業發展。黃錦輝期望政府給予創科企業更多土地，做好環境配套，相信北都有足夠土地，3個創新園（元朗、大埔、將軍澳）亦有預留空間發展數據中心，料能吸引華為等科企來港。邱達根認為，每間公司所需支援各異，政府可考慮企業帶來的經濟誘因，提供適切條件。

訪問團的東莞及佛山兩組今日在廣州會合，會見廣東省及廣州市領導，下午乘高鐵回港，結束4日行程。

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