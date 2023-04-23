騰訊擬聘「共創明Teen」學生 陳國基：現職港青開心

孫東：港亦要搞出明星產業

孫東昨到訪騰訊時接受傳媒訪問稱，比亞迪及騰訊分別為實體經濟典範及數字化經濟先驅，均為深圳具代表的企業，認為「香港未來亦要搞出自己的『明星』產業」，又認為香港建立國際創新科技中心的過程可從深圳汲取經驗。陳國基表示，有60多名參與大灣區青年就業計劃的港青在騰訊工作，他與部分人對談時，得悉他們工作很開心，又引述騰訊考慮將相關安排擴展至曾參與「共創明Teen計劃」的學生。

前海開咖啡店 港青：通關始收支平衡

特首李家超昨聯同部分議員參觀「前海深港青年夢工場」，多名在基地創業的青年擺設攤位與訪問團交流。李家超表示，很高興本港青年能在大灣區城市「開拓自己的天空」，並同時貢獻社會、回報國家。27歲香港女生王樂頤與兩名大學同學2020年參與創業比賽，勝出後獲100萬元創業資金，半年前在前海開設咖啡店。她說開業時正值新冠疫情，一度經營困難，通關後才收支平衡。在港長大的深圳大學四年級生陳嘉敏則於大灣區青年就業計劃擔任實習生，她稱深圳的薪金待遇低過香港，生活水平亦較差，令不少香港青年卻步，希望有所改善。

訪問團入夜後分別抵達東莞及佛山，其中東莞團晚上與當地領導聚餐，今將繼續分批參觀東莞華為小鎮、佛山嶺南天地等。