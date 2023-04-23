比亞迪：「小運量」適合香港 前土力處長：東九人多不夠用

無人駕駛 顏汶羽：4分鐘載千人足應付

本港鐵路項目都由港鐵興建及營運，若最終東九龍線採納「雲巴」，將為本港引入新運輸系統公司。前土木工程署長劉正光則稱，有別於其他工務工程，本港以往興建及營運新鐵路或車站，政府一般不會另出標書，因本港只有港鐵營運鐵路，難以引入其他公司。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮昨接受港台訪問稱，集團研發的無人駕駛電動高架列車「雲巴」用橡膠輪胎在專用高架軌道行駛，全程無人駕駛，但每趟列車設一名安全監督員應付突發情况。

陳健碩表示，東九龍逾百萬人居住，若增設東九龍線為疏導繁忙時段人流，該區需高運量的運輸系統，質疑每列「點可以只載幾百人」。民建聯顏汶羽則認為，「雲巴」運載量足應付沿線約40萬居民交通需求，又稱「雲巴」班次最多可兩分鐘一班，即4分鐘可載千人，足應付當區需求。此外，政府已擱置啟德單軌列車項目，近日多名議員提倡可於啟德以「雲巴」作替代方案，推動本港運輸系統新發展。