政府灣區團 比亞迪述東九捷運 運物局：上月曾技術交流 特首試坐雲巴稱有新想法

明報記者 鄭啟智 鄭律銘 區慧盈

深圳—香港連線報道

特首李家超率領5名司局長及83名立法會議員出訪大灣區，第二日先到深圳坪山的比亞迪汽車基地參觀。訪問團在比亞迪董事長兼總裁王傳福陪同下到訪基地展覽廳，然後參觀比亞迪巴士、電動的士等交通工具，並試乘比亞迪開發的無人駕駛列車系統「雲巴」。

政府正就東九龍線捷運系統做可行性研究，預計上半年公布報告。政府今年1月曾確認，由於重型鐵路面對眾多技術困難，將探討以高架無軌捷運系統作為東九龍線的替代方案，至今未有詳情。

李家超：軌道所需空間小 狹窄地形可用

被問到會否在九龍東引入「雲巴」，李家超稱參觀後有「新想法」，稱要實事求是考慮環境、財務、可行性等各項因素。他說，運輸及物流局一向積極研究公共運輸智能化和綠色化，會推動當局研究新公共運輸系統，回港後將與局方分享考察經驗和資料，「我的態度開放，希望他們盡快做到研究」。

李沒交代參觀期間比亞迪有否介紹東九龍線捷運方案，僅表示任何有助香港長遠整體發展的技術都會考慮，不會單一指明某項目。他在社交平台分享試坐「雲巴」體驗時形容，「感覺就像空中版的輕鐵」，稱雲巴建造軌道所需空間較小，地形較狹窄的環境都可考慮使用。

指九巴擬伙比亞迪競投 田北辰：須公開招標

實政圓桌田北辰表示，政府欲在鐵路項目引入競爭，東九龍線與啟德的捷運系統獨立於港鐵，認為很大機會批予其他營運商，他透露一直有與比亞迪合作的九巴有意共同競投發展東九龍線及啟德捷運系統。他認為，項目必須公開招標，但認為不多公司掌握克服斜坡的捷運技術，相信李家超今次率團參觀「雲巴」，令九巴與比亞迪在觀感上有優勢。本報向九巴查詢，至截稿前未獲確認有關消息。

顏汶羽曾帶比亞迪視察東九 稱政府亦考慮「智軌」

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽日前帶同比亞迪技術團隊，在港實地視察政府擬建的東九龍高架無軌捷運系統。他昨日稱，比亞迪曾向特首介紹東九龍線採用「雲巴」的方案，並透露政府正考慮「雲巴」是否適合本港，其他系統如「智軌」亦在考慮之列。他稱政府將於上半年公布東九龍線研究報告，預計將交代造價及時間表。

本報向運輸及物流局查詢曾否與比亞廸就興建東九龍捷運系統接觸，局方回覆稱3月曾與比亞迪技術交流。財政司副司長黃偉綸昨日出席九巴90周年慶典時表示，冀與九巴在智慧出行、自動駕駛系統等新技術緊密交流合作。

港電動的士上斜遜色 比亞迪允調整

今屆政府計劃在2027年或之前引用3000部電動的士，比亞迪是其中一個合作伙伴。環境及生態局長謝展寰表示，香港現有兩輛比亞迪電動的士正在試驗，惟由於本港地理環境山多，電動的士上斜能力較遜色，與在內地的表現相比有差距。他透露，昨日參觀期間曾與比亞迪商討，對方表示了解問題並承諾調整，確保新供港電動的士具較佳爬坡能力。

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