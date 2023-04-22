舉重總會播錯國歌 港協口頭警告

香港舉重健力總會早前表示，去年在迪拜舉行的亞錦賽，代表到達後已向主辦單位提供正確版本國歌；當大會播錯歌後，港隊代表連煒楨隨即以「Ｔ」字手勢叫停。對於相關懲處，總會昨稱暫無回應。被問及同意以口頭警告作懲處的理據，文體旅局昨稱暫無補充。

港協稱懲處經政府商討

去年11月亞洲七人欖球賽韓國站亦曾發生播錯國歌及區旗出錯事件，港協其後公布處理國歌和區旗指引，包括運動員要以「Ｔ」字手勢向主辦機構示意反對等。港協昨回覆查詢稱，有關事件發生在制定指引前，而去年11月制定指引後已舉辦簡介會，提醒各體育總會提升對播放國歌的重視程度。

至於冰球港隊今年2月在波斯尼亞作賽後，發生主辦方賽後播國歌出錯事件，港協早前要冰協在5月4日前就未能按指引處理國歌，以及企業管治改善方案提交書面解釋。港協昨指暫未收到冰協的報告，會在收到後審視內容。