眾志旗改國安海報 短片未過電檢撤播

團隊指被要求先問准用國安海報

豐美股肥昨在社交平台發帖，表示接到電影報刊辦通知，短片《於是，我安靜了》因個別「可能具煽動意圖」的畫面，經改動後仍未能及時獲發准映證，因此將該片抽起。豐美股肥創辦人之一、影評人陳浩勤說，電影報刊辦向他們發信，明確表示因涉及「100%自由」旗幟，拒絕短片公映，並提出選項，可以修改相關幾幕再送檢。團隊以電腦技術後製，將印有「國家安全 護我家園」的全民國安教育日海報遮蓋「100%自由」旗幟，再度送檢，被要求使用該宣傳海報前先獲有關當局同意，或再提交修改版本。

電影報刊辦表示不會評論個別影片的申請及檢片決定。

《於是，我安靜了》長約9分鐘，講述女主角的男友離港，歸期未定，十分想念對方。影片中有數幕見到女主角房間牆上掛有「100%自由」旗幟。該旗幟由已解散的香港眾志於2019年初推出，曾在年宵市集發售。

早前兩片同被指不利國安禁播

另外，豐美股肥早前打算公開放映《艙》及《股肥肆仆街》上月底均被當局拒絕放映，改由《一Pair囡》及《於是，我安靜了》補上。《艙》片長約16分鐘，講述女主角被「囚禁」在郊野荒屋，穿插有人墮樓、隔離方艙、戴口罩及量體溫畫面。陳浩勤引述電影報刊辦稱，影片穿插與疫情、示威、囚禁有關的零碎影像和聲音，相當可能令觀衆聯想到近年香港的現實情况。《股肥肆仆街》片長約19分鐘，預告片見到數人抽煙，配上字幕「首部禁毒短片」。陳浩勤引述電檢處稱，影片有美化吸食大麻之嫌，人物部分言論暗示香港回歸後情况變壞。兩片同樣被指可能激起觀衆對香港特區政府的不滿或憎恨，上映不利國家安全。「豐美股肥」由任俠、陳力行及陳浩勤創辦，任俠為被拒在港上映反修例電影《少年》的導演之一。