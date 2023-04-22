後備電纜沒紀錄 工程師：難以想像

不知存在 理應不可當後備

勞偉籌昨接受港台《千禧年代》及商台《在晴朗的一天出發》訪問分析事件，稱一般輸電系統都配備後備電纜，難以想像此類處理高壓電的設施，電路圖會沒紀錄有後備電纜，質疑若本身不知該電纜存在，理應不可當作後備。

勞解釋，後備電纜亦不是隨時可用，使用前需作較多測試，包括電纜電阻、能否承受較大電流等，尤其今次涉事後備電纜過去十多年均未通電，未必能承受27.5萬千伏（275kV）電流。

倡向工程人員定期再培訓

至於工程人員為何會為一條沒紀錄的電纜通電，勞估計因涉事電纜沒任何標示，故人員在調試過程中暫時使用電纜做接駁，認同事故屬「人為低級錯誤」。港燈前晚稱涉事工程人員有十多年資歷，勞稱有時或正正因有經驗而疏忽檢查，建議港燈或可提供定期再培訓。他強調電纜工程不應盡信文件，建議港燈未來改善檢查程序，包括會否仍有其他無紀錄的後備電纜。