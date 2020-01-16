「恢復供電」獎賞 港燈3年獲2500萬 謝展寰促日前事故獎金回饋市民 港燈：言之尚早

兩電3年共獲逾2.6億元獎勵

恢復供電 中電3年獲5360萬

目前中電及港燈與政府簽訂的協議分別於2018年10月及2019年1月生效，此前的協議已在「供電可靠性」、「運作效率」、「客戶服務」表現設賞罰機制，當年生效的協議新加入「恢復供電」指標，於年內平均電網供電復電時間長於80分鐘有罰金，少於70分鐘可獲獎勵，65分鐘或以下可獲0.015%准許利潤獎勵。一旦發生停電事故，除影響計算「恢復供電」表現，還影響「供電可靠性」，此指標以電力中斷時長計算，如年內平均可靠度高或相等於99.996%，亦可獲0.015%准許利潤獎勵。

陸頌雄：政府應早悉漏洞 促強硬

環境及生態局回覆稱，兩電於2019至2021年在4個指標合共獲逾2.6億元獎勵，其中7860萬元來自可在65分鐘內恢復供電。中電3年來於4個指標共獲1.786億元，其中5360萬元來自恢復供電；期內3年均需48分鐘恢復供電。港燈3年則共獲8320萬元，當中2500萬來自恢復供電；2019及2021年平均需55分鐘恢復供電，2020年則需54分鐘。

局方周三出稿時曾形容「政府施政是以市民利益為依歸」，又指今年內會為兩電協議作中期檢討。工聯會立法會議員陸頌雄說，協議生效多年，即兩電一直有在恢復供電表現下賺取利潤，政府應早悉漏洞，惟因過去社會未關注兩電表現，致部門未有處理，盼港府今次可表現強硬立場。

謝：機制不適當 不滿港燈表現

目標今年有初步檢討結果

謝展寰昨早在立法會見傳媒回應港燈停電時說，當年引入賞罰機制旨在鼓勵兩電加速修復，但今次事件後，當局亦認同 「真係唔適當，需要有改善空間」，亦不滿港燈表現，故中期檢討時會提出改善賞罰機制，舉例除僅考慮停電後的修復時間，未來或考慮停電原因、兩電修復過程中的實際表現等決定賞罰。局方指目標是今年內有初步結果。

謝又提到已向港燈建議，不論他們在機制下是否有獎賞，作為對社會有責任的企業，亦應考慮將今次事件的獎金悉數回饋市民，相信對方會「慎重考慮」，港燈亦向他表示「會考慮」。港燈回覆稱，機制下賞罰須按港燈全年整體表現評定，並非以單一事件計算，現在只是4月，難預測可否取得年度獎賞，形容要評論今年獎賞金額「言之尚早」，但樂意配合政府檢討機制。

陸頌雄批評港燈認為要待年底結算才可作準，是「人不要臉，天下無敵」，沒盡丁點企業社會責任。

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