議員促房協扮演「實驗室」 研方案助夾心階層上車

公署昨稱，房協設專責隊伍跟進調查懷疑濫用公屋的個案，若證實租戶濫用單位，可據租約條款終止租約。洪雯表示，公屋濫用情况屢見不鮮，但房協作為其中一個提供公屋的機構，打擊濫用力度明顯不足。她又說，目前夾心階層難以負擔私樓樓價，亦不符公屋資格，難以上車，認為房協亦應發揮實驗室角色，研究不同類別的資助房屋。

指房協平日毋須上立會 調查助了解

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣則認為，房協非政府部門，平日毋須向立法會交代工作，今次公署主動調查能給予大眾機會，了解房協有否就公屋資源適當規管及治理。

房協：定期家訪深入調查確保善用

房協回覆查詢稱，一直致力打擊濫用公屋行為，並透過如定期家訪以預防偵測、深入調查懷疑個案，以及宣傳教育等措施，確保善用公屋資源。房協又稱，已於2018年實施「富戶政策」，要求租戶定期申報入息和資產，並有專責人員及「中央審核組」負責跟進及調查，若證實有租戶濫用單位，會終止租約。

不過，本報昨向房協查詢多項問題，包括過往5年每年接獲濫用出租公屋的舉報個案、有具體資料可做調查的個案、查明屬實個案及房協專責跟進濫用公屋隊伍所需開支，至截稿仍未獲回覆。

翻查資料，房協共有逾3.26萬個出租單位，分佈20個屋邨，分甲和乙類，前者出租對象為低收入家庭，後者則為較高入息家庭，兩者租金均低於市值。