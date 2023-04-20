部分大廈全黑 30宗困𨋢逾百交通燈熄

電力驟降期間，部分地區不久即回復電力。而情况較嚴重地區則受影響近一小時，部分大廈、街燈及交通燈受影響，整個地區漆黑一片。記者昨凌晨現場所見，鰂魚涌近英皇道及華蘭路交界有交通燈熄滅；杏花邨及東熹苑亦見多幢大廈停電，消防接報到場處理，其間需開啟電筒照明。

夜歸者聚電梯大堂 候升降機復常

小西灣藍灣半島同受停電影響，有於凌晨歸家的居民稱，當時地下大堂多人停駐等候升降機恢復運作，及後部分居民要搭貨𨋢上樓。有凌晨下班的東區市民則表示，當時幸好剛離開升降機才停電，否則可能受困。

至凌晨1時許，電力陸續恢復，部分街燈及交通燈仍暫停，包括銅鑼灣SOGO對出的交通燈。運輸署回覆查詢稱，昨凌晨時分港島109組交通燈曾失靈，經搶修後所有受影響交通燈於早上9時前大致回復正常運作。

昨凌晨零時45分至1時37分期間，消防處收到30宗市民困升降機的報告及37宗港島區警鐘鳴響的報告。當中，鰂魚涌英皇道新威園有人被困升降機，消防到場救出一人，毋須送院；西灣河興東邨興康樓有機房冒煙，據悉疑因電力驟降時升降機急煞停，導致組件冒煙，消防到場了解。