停電48分鐘港燈可獲賞 機制研改 港島「熄燈」致歉稱維修時故障 政府：獎罰擬不單計時間

梁熙指《協議》不合理 機電署促4周內交報告

梁熙昨表示，於大停電發生後收到不少市民查詢，但港燈遲遲未交代，情况不理想。他稱大停電於凌晨發生，影響人數較少，但絕非小事，又認為現有《協議》下停電後恢復供電時間在65分鐘或以下可獲獎賞並不合理，要求檢討。

環境及生態局昨晚稱，機電署已要求港燈盡快查明事故成因並於4周內提交詳細報告。另政府今年會與兩電就《協議》做中期檢討，會考慮公眾意見、過去幾年兩家電力公司表現及最新經濟狀况後，向兩電提出修訂《協議》內包括賞罰機制事宜的建議，例如需考慮每宗事故的情况，而不應只是簡單計算停電或復電的時間等，以加強保障市民利益。局方又強調，《協議》內賞罰機制以年度結算計算，當局會在有關年度的核數檢討內跟進。

《協議》今年中期檢討 考慮表現公眾意見提修訂

現有《協議》於2019年1月1日生效，翻查港燈《協議》，港燈除可賺取8%的准許利潤，《協議》亦就供電可靠、運作效率、客戶服務及恢復供電表現設賞罰機制，當中恢復供電部分列明，平均電網供電復電時間在65分鐘或以下，可獲0.015%准許利潤獎勵。以港燈去年賺取29.54億元計算，0.015%准許利潤約等於553.9萬元。

按協議65分鐘內恢復可獎 推算或達554萬

港燈昨午約4時半發聲明稱，昨凌晨為供電系統進行線路保養維修時，有設備發生故障，導致港島多區在零時49分出現電力中斷，經緊急處理後，凌晨1時37分全面恢復正常。停電期間港島發生逾百宗困𨋢，有市民亦表示網絡一度中斷（見另稿）。港燈對事件引起客戶不便深感抱歉，正調查故障原因，會適時向政府監管部門提交詳細報告。

工程師料某一元件出事 不排除人為

港燈稱，受影響客戶主要散佈於南區鴨脷洲、田灣一帶，東區杏花邨、太古和筲箕灣一帶，灣仔摩理臣山和摩頓台一帶，以至中區薄扶林一帶等多處。

對於有消息稱今次供電故障是由於港燈在南丫島有機組出現問題引致，港燈發言人強調，港燈在南丫發電廠內的機組雖也受電壓波動影響，但已在短時間內回復正常運作。

理大電機工程學系教授鄭家偉表示，電力公司一般在深夜為電力系統維修保養，例如更換零件，之後需重置系統，若出現故障，有可能牽連部分電網，「若電壓下降幅度大，持續時間長，受影響地區電力會中斷一段時間，而不是閃一閃」。香港工程師學會電機分部代表勞偉籌則表示，今次事件相信是某一元件在維修時出現問題，不排除人為的可能。

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