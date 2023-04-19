修例縮規劃諮詢 龍漢標：易致濫權貪腐

批發展局未聽意見改動草案

龍漢標的文件措辭強烈，明確指出修訂下當局擬透過行政程序取代目前的法定程序，此舉將加大政府的行政權力，更容易出現濫權、武斷及貪腐，又認為修例令市民意見不再被重視。龍稱政府在處理土地發展的行政程序浪費時間，建議當局應簡化程序以節省時間。

此外，因南大嶼山未有發展審批地區圖，導致當區多年來有多個地點的環境被破壞，規劃署未能執法。為堵塞漏洞，草案建議將面對發展壓力及具生態價值的地方納入規管，令規劃署享執法權力，惟措施設「關鍵日期」（2022年12月9日），換言之，即使草案通過，當局只能對關鍵日期之後出現在「受規管地區」的違法發展採取執法行動，若於此前遭破壞，當局無法執法。

發展局首席助理秘書長（規劃及地政）余姸蒨於會上解釋，設關鍵日期是考慮到執法難度，若以1980年代的分區計劃大綱圖作關鍵日期，由於當時航拍照片不齊全，政府若要舉證涉事者違例發展，將面臨障礙，故平衡各情况下，選擇於草案刊憲當日作為關鍵日期，當局亦已於同日在新界拍攝大量航拍照及作土地測量，作日後舉證之用。