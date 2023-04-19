梁志堅：辣稅不取消「阻地球轉」 李家超稱仍然適用

夏寶龍未晤地建會 梁：會員個別有見

到港考察的港澳辦主任夏寶龍前日在政府總部會見商界代表，地建會未獲邀出席。梁志堅昨與傳媒聚會時說沒感失望，重申不少地建會會員亦個別於不同場合與夏會面，「唔會話吃唔到嘅葡萄就酸嘅」，相信可於不同場合反映業界意見，「我哋主要都係反映畀香港政府」。

料9月樓市復蘇方明顯

梁志堅談及樓市，稱經歷3年疫情，無論本港以至內地，經濟都需要一段時間才能復蘇，故即使近日樓市交投有所增加，料樓市仍要到9月左右，復蘇才較為明顯。身兼會德豐董事會副主席的他說，通關後內地買家的確增加，如前日以逾5.7億元購入會德豐旗下山頂MOUNT NICHOLSON的買家便為內地客，但他說受疫情影響，內地經濟復蘇同樣需時，故大眾化樓盤的內地買家所佔比例仍然偏低。

地建會過去多次建議政府撤辣，梁志堅重申辣招推出11、12年，已達至其目的，現已名存實亡，即使不能一次過取消，亦應逐步減辣，否則「阻住地球轉」，如政府一方面希望招攬人才，但又要7年後才退回多付的稅款，窒礙有意的人才來港。

政府在啟德新發展區建逾萬伙簡約公屋，梁透露商會有會員反對興建簡約公屋，但都要考慮涉及公共利益及基層住屋需求，他說個人仍然看好啟德區，特別是跑道區全部為新樓盤。