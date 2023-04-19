前年曾提「告別劏房」 團體失望未訪劏房

李家超：涵房屋範疇 包括考察北都

夏寶龍昨早先到香港大學參觀，下午分別到訪位於小西灣的中華基金中學，以及馬頭涌官立小學（紅磡灣）。總結6日行程，夏寶龍先後落區參觀長者中心及地區康健中心、到蓮塘香園圍口岸考察北部都會區、到訪科學園，他亦與政商界、法律界、地區人士等會面，然而未有直接涉及房屋及劏房的行程。

被問到夏寶龍沒有房屋相關的考察行程，是否代表特區政府未有明顯政績，李家超回應稱夏的行程有涵蓋房屋範疇，包括考察北部都會區，亦有參觀展城館了解北都和交椅洲人工島兩項大型規劃。李強調土地房屋是香港的發展樽頸，需先開拓充足土地應付房屋需求。

團體憂反映中央滿意 狄志遠指「漏招」

全港關注劏房平台成員賴建國表示，原期望夏寶龍今次來港能親身了解基層住屋困境和政府解決劏房問題的進展，推動當局加強工作，對夏最終未有探訪劏房戶感失望。賴說目前仍有約20萬市民居於劏房，政府改善房屋問題的工作不符民間期望，擔心夏寶龍未有探訪劏房戶，反映中央已滿意政府有關工作。社區組織協會副主任施麗珊表示，若夏寶龍此行能抽時間探訪劏房戶、與基層市民交流將更理想。不過，她認為夏了解本港房屋問題，即使今次沒探訪劏房戶也沒大問題。

立法會議員狄志遠認為，大部分市民均期望夏寶龍此行能接觸基層，形容今次是「漏招」。他說簡約公屋和過渡房屋牽涉商界等不同持份者，若夏寶龍有親身考察，才能突顯中央期望房屋問題有大改變，可推動各界做得更多。他又說，夏寶龍多項考察活動均閉門進行，與市民和記者保持遠距離，質疑保安安全系數太高，沒有必要。