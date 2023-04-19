夏寶龍返京 李家超：23條最快今年立 譚耀宗：唯一公開講國安 顯中央重視

夏寶龍上周六（15日）在全民國安教育日致辭時稱，2019年修例風波是「懸在頭上時時敲響的警鐘」，支持特區政府就基本法23條立法。李家超昨交代政府未來工作時，首先表明會堅定維護國家安全，對於敵對破壞勢力不能放鬆，會嚴厲打擊。他引述夏寶龍稱國安風險仍然存在，政府會盡早就23條立法，期望最快今年內、最遲明年完成。他說對執法部門有信心，會嚴厲打擊危害國安行為，相信不會再有危害國安事件發生。

譚：中央未定時限 港府可自行決定

譚耀宗表示，夏寶龍在香港唯一公開講話是在全民國安教育日致辭，反映中央關注國安問題。他說，夏此行旨在了解香港的新情况，表達中央對香港的關懷，冀「愛國者」做好良政善政的工作。立法會保安事務委員會主席陳克勤認為，夏寶龍表明支持23條立法，相信政府將盡快上馬，可能在今年下半年展開立法工作，他期望政府立法時有整全考慮，顧及金融、資訊科技等各方面。

劉兆佳：或因應考察推政策配合

劉兆佳表示按照慣例，夏寶龍返京後或會就考察行程撰寫報告，供中央港澳工作領導小組參考。他說，今次夏寶龍關注重點包括加強本港競爭力、加快融入國家發展大局，中央亦承諾全面配合香港破解深層次矛盾，不排除中央因應考察成果推出政策配合。夏寶龍早前出席港澳辦會議時表示要「大興調查研究」，劉相信中央將推動特區政府及建制派多做調查研究，了解不同階層需要，並預期中央未來會增加對港事務的調查研究項目。陳克勤認為夏寶龍今次在港考察時間長，既然中央領導人親自就香港調研，政府官員也不應「躲在冷氣房」，該多作調查研究，政黨同樣需做好相關工作。

李家超昨表示，政府未來會繼續發展經濟、改善民生，打破土地房屋問題的瓶頸，落實《青年發展藍圖》（見表）。

倘憂被騎劫撤申遊行 李：負責任

夏寶龍在日前提到遊行並非唯一表達訴求的方式，對於勞聯其後取消勞動節前的遊行申請，李家超說表達言論和意見的方法很多，遊行的確並非唯一方法，舉例政府透過電郵、信件、電話收到很多意見，市民亦可通過議員反映意見。他重申，任何人組織公眾活動必須確保活動合法、有秩序、符合公共安全、不可影響他人自由和利益，須承擔責任，認為個別人考慮到前述因素，擔心活動被騎劫而取消申請，是負責任做法。

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