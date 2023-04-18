較原定早逾年 政府停車場最快下半年收充電費

環境局：加快充電服務市場化

環境及生態局向立法會提交文件顯示，政府於2021年3月公布的《香港電動車普及化路線圖》，訂下在2025年開始在政府停車場徵收充電費，把電動車充電服務市場化。為加快充電服務市場化步伐，政府決定提前為數個政府公共停車場設置自助繳費機；又指隨着政府的電動車充電服務逐步市場化，更多私人停車場營運商將會在旗下停車場加裝收費的充電器供公眾使用。

文件顯示，近年電動私家車佔新登記私家車比例上升，由2018年的1.1%，大升至2022年的52.8%（見圖），即每兩部新登記私家車就有一部是電動車。

事實上，現時個別電動車品牌、油公司及服務供應商均有提供電動車收費充電服務，每度電由約兩元至4.7元不等，均較家居電費為高。文件顯示，截至去年12月底，政府及私營機構合共提供約5434個公共充電器，其中2210個充電器由政府提供；政府計劃逐步將部分標準充電設施提升至中速充電。

憂「打沉電動車普及」 汽車會盼每度電兩元內

香港汽車會會長李耀培表示，政府停車場快充設施收費合理，但時機不對，認為政府既然提出於2025年開始收費，現時卻突然加快步伐，不但增加駕車成本，再加上「電動車一換一計劃」資助至明年3月31日，政府未有再表態計劃會否延續，有可能令打算換電動車的車主卻步，「打沉電動車普及化」。

李耀培又稱，現時全港約有5萬部電動私家車，但全港只有5400多個公共充電器，兩者比例約10對1，充電器增長速度遠落後於汽車量。他又認為政府在釐定收費時應只收回成本，不宜牟取暴利，每度電收費不應超過兩元。

兩電充電器免費至年底

中電表示，目前九龍、新界及大嶼山設有53個中速及快速充電站，共提供161個充電器，可免費使用至2023年底，中電會適時調整相關策略以切合市場需求。港燈表示，現時在港島多區共設有12個電動車充電站提供免費充電服務，推廣期至2023年底，會密切留意市場情况。