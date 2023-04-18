小組指大學須符公共問責 不認同「校內校董應較多」

小組今年1月中向大學的約30萬名持份者發電郵，包括所有校董會成員、教務及非教務人員、學生和校友等，就2016年重組方案及議員方案，邀請以書面形式交意見，2月於中大校內舉行了兩場諮詢會，合共收到880份意見。

指任命門檻升反映正副校長重要

有意見認為特首（校監）不應有權任命任何校董會成員，因擔心有不當的政治干預。小組認為有關觀點忽略事實，政府是提供金錢及資源以支持大學運作和發展的持份者，大學有必要向公眾負責。小組認為特首作為公眾利益的最高捍衛者，應有權委任部分校外成員。

報告羅列各大院校對於任命正副校長的門檻，提到有院校門檻嚴格，小組認為將門檻提高，可更好地反映任命大學兩個最高職位的重要。對於有意見認為校董會中不應有立法會代表，專責小組認為相關做法是中大源遠流長的傳統，有助體現大學的公共問責，並無理由廢除該傳統。