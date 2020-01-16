中大校董倡大減 校外人佔多數 料削書院、校友代表 正副校任命設最少「2/3通過」門檻

54人減到25至34 校內外1：1變約1：2

中大校董會去年12月中成立「檢討大學校董會規模及成員組織專責小組」（下稱小組），負責檢討2016年重組校董會的方案，並因應3名議員於去年12月立法會教育事務委員會提交的方案，探討2016年方案仍否合適。最新報告列出8項主要結果，校董會經討論後亦贊同報告內容，除了縮減校董會成員等，亦包括由校監（即特首）委任部分校董會成員，包括主席、副主席和司庫；由本科生及研究生各選出1名代表為學生校董（見表）。

針對大削校董會人數規模，校董會主席查逸超會後稱，目前校董會有54人，「54人是一個較為大的校董會，而在一個良好管治下，容許每個成員都有發言機會（安排）是會辛苦一點」，故將成員減到25至34人之間較合適。就提高校外校董比例，他稱校內及校外校董沒有「黃金比例」，但參考其他學校及機構後，認為約1：2的範圍內能接受，可實現良好管治。如以34人組成的校董會，按小組建議校內外校董1：2.13推算，即會有11名校內校董、23名校外校董；若以此對比現况，校內校董將減約16人，校外校董將減約4人。

校內校董勢減 陳德霖：資源安排制衡 要較多校外者

校董會減成員、增校外校董比例，將不足以讓所有校內校董繼續出任一席。曾為金管局總裁的陳德霖說，如縮減校董會規模，無可避免某些組合要減人，當中校內人士刪減佔多，而校董會是學校最高管治機構，負責決定資源和編制，要有適當制衡，故校外者需遠多於校內管理層。

「珍視書院制」 院長研變列席者

小組亦提及，專責小組充分肯定和珍視中大獨有的書院制，但為了精簡校董會規模，應考慮使用其他確保書院與校董會之間有良好溝通的方法，例如邀請書院院長列席會議，而非以正式成員身分出席校董會會議。

方案亦建議探討減少立法會議員的校董會席位。被問到是否為了減少政治干預，查逸超稱中大作為受公帑資助的機構，每年「攞好多錢」，在公眾監察、向立法會申請撥款作基建發展等方面，有議員作為橋樑並非壞事，希望外界不要以陰謀論看待。

議員席研減 倡特首委任副主席、司庫

陳德霖表示，議員方案的建議，絕大部分與2016年方案相同，但當中有參考議員建議加入的改動，包括由特首委任校董會副主席及司庫。

增本科生、研究生校董各一

聯書院工作組：聽聞部分議題要避席

中大聯書院學生會工作小組召集人葉子駿向本報表示，就方案新設的兩名學生校董，聽聞校方會要求他們在某些議題上要避席或無投票權，包括財務議題。他認為學生是學校十分重要一部分，學生校董與部分議員同樣有民選成分，應讓他們參與重要及高層次的校政事務，如不讓學生校董參與討論，會削弱學生議價能力，最終受影響的會是學生。

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