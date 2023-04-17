立會封場記者止步 議員禁帶手機入會議廳

狄志遠舉手欲發言 梁君彥選田北辰

過去港澳辦及中聯辦官員到訪立法會，當局均容許記者在大樓內採訪，惟昨日記者只能於大樓外守候，交流會結束後方可進入大樓。據了解，交流會安排建制派「班長」廖長江、新民黨葉劉淑儀等5名議員發言，然後邀請議員舉手發言。新思維社福界議員狄志遠稱他當時立即舉手示意，惟立法會主席梁君彥最終選擇請實政圓桌田北辰發言。狄志遠表示，原本打算反映冀容許立法會內有多元聲音、區議會保留民主選舉，並維持自由開放社會，最終邁向民主、落實雙普選。議員發言後，夏寶龍主動表示希望「講幾句」，在沒有講稿下發言逾半小時。

交流會後，夏寶龍與議員在宴會廳午宴，他與特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄和部分資深議員同枱，全程未有離席與其他議員交流。午宴其中一道菜式名為「雙餸飯」，當中有荷葉飯、生炒骨和燒雞。梁君彥席間笑言，希望讓夏寶龍有機會一嘗近年在香港大受歡迎的「雙餸飯」。

至於臨時獲發言機會的田北辰，就提到一個希望及一個問題，指七旬的他希望在有生之年，能見證人民幣在國際與美元地位對等；田又稱近期屢發生播錯國歌事件，質疑港府遲遲未能就規管假資訊立法、要搜尋器上不正確的國歌下架。