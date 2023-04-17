澄清非說不能遊行 指不能作不法意圖

保安局長鄧炳強及紀律部隊首長與夏寶龍會面後稱，遊行集會權利受《基本法》或《港區國安法》保障，但必須就每個公眾活動做詳細風險評估，有需要的話加入措施保障公眾及國家安全，包括辨識參加者，確保不被非參加者「騎劫」活動、作危害國家的活動。他不點名舉例說，香港婦女勞工協會擬3月5日遊行前，有網上言論稱希望作出危害國安活動，認為有人希望透過活動危害國安。至於具體如何考慮，鄧說要就公眾活動做風險評估，決定是否發出不反對通知書，或進一步加入措施，「很難一言以蔽之點樣得、點樣唔得」。

全國僑聯副主席盧文端今日在本報撰文（刊B9版），形容夏寶龍上周六的演辭，顯示了中央維護國家安全的強大意志。盧文端分析，守住國家安全底線是中央對香港工作的首要要求，香港執政者需具備的政治素質，是與對內外反中亂港勢力鬥爭。

譚耀宗：反映夏認為遊行可免則免

全國港澳研究會副會長譚耀宗在無綫節目《講清講楚》中表示，夏寶龍對遊行的說法，反映他認為遊行可免則免。至於夏寶龍來港考察6天、是歷來最長，譚耀宗不認為代表中央對港府施政不放心，他指夏寶龍負責港澳工作的時間並不太長，而新冠疫情過去了，是時候來香港作比較深入的考察。

夏寶龍「落區」見的都是獲邀人物，未見有民主派的人，且是閉門舉行，被問及他能否看到香港實况時，譚耀宗說，夏寶龍的接觸面很廣泛，但不代表一定要在街頭接觸市民。