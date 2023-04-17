夏寶龍訪立會 首京官登堂會議員 盼議員自覺維護政府威信 劉兆佳：中央行使全面管治權

梁君彥：倘無國安法愛國者治港

任何特首也不敢作此安排

夏寶龍來港考察第四天，昨日在特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄及外交部駐港特派員劉光源陪同下到訪立法會，先在會議廳與議員交流一個多小時，其後與議員共晉午宴。立法會主席梁君彥會後表示，有80多名議員出席交流，會上未有提及《基本法》23條立法及輸入外勞議題。他說，今次是歷史性有中央領導人在立法會會議廳與議員交流，形容如果沒有《港區國安法》和「愛國者治港」，任何特首也不敢作此安排。

劉：中央不會想立會淪橡皮圖章

劉兆佳指出，過去「反中亂港」者盤踞立法會，中央官員難以與立法會議員深入互動，現在情况不能同日而語，夏寶龍才會在會議廳見議員。他分析，立法會是特區管治架構其中一部分，夏寶龍今次是代表中央行使全面管治權，並表達中央對議員的期盼。對於中央官員監督立法會會否削弱其制衡力量，劉兆佳認為中央不會希望立法會成為「橡皮圖章」，否則不利「愛國者治港」制度建立威信，亦不利政府改善施政及吸引人才進入議會。他續說，中央在新形勢下將對立法會有更高要求，包括與行政機關良性互動、互相制衡及配合。

稱了解每名議員發言內容

不應動輒鼓動市民「上街佔領政府」

昨日交流會閉門舉行，梁君彥表示不會引述夏寶龍發言內容，不過對方稱滿意今屆立法會表現，冀一眾議員在行政主導下繼續做好工作、為市民謀福祉。綜合多名議員引述，夏寶龍會上談到對議員的期望，包括自覺維護政府管治威信，善於團結各方，強調議員不論黨派均屬「愛國者」團隊，更表示他了解每名議員的發言內容和出席會議情况；就行政立法關係，夏寶龍稱立法會不僅肩負立法功能，議員需與政府協商並提出建設性的意見，「貼地」反映民意；他指議會可有不同意見，但不是反對就代表民主；他說社會需注意表達意見的方式，不能「無法無天」，冀立法會議員推動社會良性互動，樹立理性表達意見的榜樣，不應像上屆部分議員般，凡有不滿便動輒鼓動市民「上街、佔領政府」、挑起市民與政府對立。

據了解，夏寶龍發言時也談及民主制度，稱英美等國家的民主制度各有不同，不應照搬外國制度，因為西方民主亦有其不足，社會主義亦有值得學習的地方，香港應探索自己的道路，取長補短。

6名立法會議員在會上發言，包括新民黨葉劉淑儀、民建聯李慧琼、工聯會黃國、經民聯盧偉國、商界廖長江、實政圓桌田北辰。李慧琼引述夏寶龍表示，一直想到立法會「走一走」，不過之前因為新冠疫情及工作關係未有合適機會。她說，她在會上反映現時行政立法關係改善，議會通過多項重要法例，但期望政府日後在政策醞釀時期可多與議員溝通，以及透過更多方式與議員交流。

葉劉淑儀表示，今次交流是歷史性、撥亂反正的里程碑，她在會上指出今屆立法會恢復尊嚴、秩序、效率，並認為香港應走好自己的民主路。

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