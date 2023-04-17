夏寶龍晤大律師會 籲法律界支持律政司

鄧炳強引述夏寶龍：肯定紀律部隊工作

夏寶龍昨與大律師公會會面約半小時，公會主席杜淦堃昨無透露與夏寶龍會面內容，但說夏此行行程非常緊湊，仍分別接見司法機構及兩個律師會，認為中央政府信息很清楚，就是高度重視香港法律制度、普通法及司法界。

杜淦堃說，雙方就市民及法律界關心議題交換意見，雙方「很多互動」。公會早前訪京時，先後表達對國安法及《基本法》23條立法關注，並稱需要平衡維護國家安全及保障人權。

夏寶龍昨與紀律部隊首長在政府總部會面約兩小時，鄧炳強會後引述說，會上匯報及討論國家安全、公共安全、青少年更生等議題，而紀律部隊會一如既往捍衛國家安全。

至於23條立法，鄧炳強重申，23條立法是香港憲制責任及有實際需要，必須確保立法應對過去、目前及將來風險，及審視國際形勢，「做好做細方案」。