提需造地 稱北都人工島「繫港人福祉」

鄉局晚宴 劉業強提善用農地

夏寶龍昨午先後到訪中環的展城館及香園圍管制站，並登上瞭望塔，遠望深圳和新界北新市鎮發展用地。在政府新聞處發放的短片中，夏在展城館向特首李家超和發展局長甯漢豪表示需要造出大片土地，「積小為大，積少成多」。甯漢豪其後向傳媒表示，向考察團隊重點介紹北部都會區及交椅洲人工島兩個造地項目，並引述夏表示，兩個項目關係到港人福祉、下一代發展機會及香港未來，希望社會各界團結支持政府做好有關工作。

夏寶龍其後在政務司長陳國基、民青局長麥美娟及劉業強等人陪同下，前往沙頭角烏蛟騰村抗日歷史遺址，向抗日先賢獻花。

劉業強與夏寶龍晚宴後見記者，引述夏稱對鄉議局有感情，因10多年前任浙江省書記時曾來港考察，當時亦曾到鄉議局及新界多處參觀。夏又說，2019年區議會選舉中只有新界兩區「守得住」，形容鄉議局是「愛國愛黨愛鄉的榜樣」。劉稱會面中表達了有關善用新界土地的想法，但未有討論丁權問題。

夏寶龍今日繼續在港考察行程，早上會到立法會與議員會面及午宴。