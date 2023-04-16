修例風波「懸頭上警鐘」 不容區會被操弄

夏寶龍昨在全民國家安全教育日開幕禮，形容「修例風波」是港版顏色革命，「懸在頭上時時敲響的警鐘，每時每刻都在警醒着」。他又稱，中央支持本港保持普通法制度，以及完善特區司法制度和法律體系，包括完成23條立法。

夏撐立23條 鄧炳強：注意網絡缺口

李家超早前表示希望今年底或最遲明年初完成23條立法。他昨稱會盡早完成，正研究規管網絡安全、虛假信息和眾籌活動等，以及防範、化解重大經濟金融風險和完善監管。他稱會進一步健全本港維護國安法律制度和執行機制，包括已向立法會提交《法律執業者條例》修訂草案，處理海外律師參與國安案件的問題。

鄧炳強昨在開幕禮上分析本港面對的網絡國安風險，包括有人利用網絡散播謠言，企圖挑動對特區政府、特別是執法部門的憎恨等（見表2）。他說，23條立法時會特別注意網絡方面的缺口。全國港澳研究會顧問劉兆佳在有線新聞節目《有理有得傾》稱，夏寶龍此行亦為23條立法作民意鋪墊，而有別於2003年立法時，今次可肯定中央不單止積極參與，且會與港府「並肩作戰」，確保立法順利完成。

譚耀宗料區會保留直選恢復委任

此外，全國港澳研究會副會長譚耀宗昨出席活動時表示，按夏寶龍前日說法，相信區議會將保留，預計會保留直選及恢復委任議席，他認為兩者均有特定功能。行會召集人葉劉淑儀表示區會是區域組織，回歸前屬諮詢機構，可惜其後變得政治化，期望改革後會「回歸初心」。

經民聯梁美芬相信，改革方向會令高質量、高水平的人有機會服務區議會，並不僅是強調對抗和民粹，料改革後將令地政規劃和環境規劃更易達成共識。新思維狄志遠認為中央及港府多次強調不要「清一色」，突顯保留區議會不同政治光譜的重要，否則施政會忽略部分聲音，或會釀成更大危機。