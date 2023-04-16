夏寶龍：遊行非唯一表訴求方式 稱民生訴求易被騎劫 盼港天天跑馬跳舞炒股搵錢

前職工盟幹事：國家強大 巨人不怕螞蟻

勞聯：工友參與遊行添考慮

正申辦五一遊行的前職工盟幹事杜振豪強調遊行是重要表達方法，在會展舉行活動亦有被騎劫風險。他形容「國家現時很強大，區區幾百人遊行有何憂慮」，正如巨人不怕螞蟻。另一正申請在五一前遊行的勞聯主席林振昇說，夏寶龍的說法雖非完全禁止遊行，但相信工友會因此再增添是否參與的考慮。

夏寶龍昨致辭時提到，本港現時的好局面來之極為不易，若無安全和穩定，一切無從談起，「國安才能港安，國安才能家安」；又稱全體港人共同心聲是「要安定安寧，不要暴亂動蕩；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序」。他說每名居民都會為維護香港和諧穩定出一分力及貢獻，只要遵守《基本法》、《港區國安法》和本港法律都可自由生活、工作和學習，「可安心做自己的事情」。他又說，遊行不是表達利益訴求的唯一方式，「人們善良的願望很易被別有用心的人利用操縱」，甚至被歪曲成政治問題，進而誘發社會對抗。他認為本港是個大家庭，應形成包容共濟、求同存異、理性溝通的濃厚氛圍，「有事好商量，眾人的事情眾人商量」。

鄭雁雄：治局未穩 未能刀槍入庫

中聯辦主任鄭雁雄認為本港「治」的局面還不穩固，須繼續鞏固，防止死灰復燃。他又說維護國安形勢未到「刀槍入庫，馬放南山」地步，外國敵對勢力不會停，法律機制要完善，認識要統一。

國安公署副署長李江舟稱，外部帶來的不確定因素還在增加，維護國安是長期艱巨及複雜任務，本港維護國安法律制度須不斷健全，依法治理的常態化法治環境須不斷鞏固。外交部駐港特派員劉光源表示，個別國家不遺餘力唱衰本港發展前景，攻擊抹黑香港人權法制，為反中亂港分子美化開脫，「觸碰必有教訓，越線必有後果」。

特首李家超認為絕不能低估本港出現危害國安風險，須增強憂患意識，堅持底線思維。他稱國安法生效後本港局勢大致回穩，惟危害國安風險仍在，例如近日有人因在網上公然煽暴被捕，可見危害國安威脅仍在社會各處潛伏。

或撤申遊行 勞聯稱工友怕掛牌不踴躍

就夏寶龍稱遊行非表達訴求唯一方式，杜振豪稱至今未收到警方要求會面，促警方盡快公布審批結果，否則「即使改以街站警方都未必批准」。至於若警方要求掛牌識別時會否配合，他認為這有違公眾活動自由參與原則，憂有人因此卻步，惟不排除印製小旗幟以便維持秩序。勞聯正向警方申請本月29日舉辦約200人遊行，林振昇說由於警方遲遲未回覆，已有心理準備撤回申請。他說目前沒有太多工友擬參加遊行，主要擔心如需掛牌會尷尬。

狄志遠：不應削遊行權利 譚耀宗：非要禁絕

新思維立法會議員狄志遠認為不能因夏寶龍的說法而排除或阻撓遊行權利，加上國安法實施後社會變得警惕，不擔心出現騎劫。他說本港過往舉辦遊行基本上順暢，不希望見到五一遊行不獲批。

全國港澳研究會副會長譚耀宗認為並非絕對不可遊行，惟主辦方不要被他人混入達至其他政治目的，亦不要讓他人有機可乘搞破壞。行會召集人葉劉淑儀認為，經歷反修例的「慘痛經驗」，和平示威可變得暴力，故警方要適當規管，反問掛牌有何問題。經民聯梁美芬認為遊行示威仍有法可依，惟表達方式和內容不能違法，不能故意挑釁做危害社會行為。

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