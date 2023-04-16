國安棋盤世界最大 「助學國安16範圍」

各紀律部隊辦開放日 設現場表演

昨日全港多區舉行的國安活動中，保安局長鄧炳強出席國安大棋盤活動致辭稱，棋盤令他感到震撼，並希望活動可讓青少年及其他區內外居民學習國家安全的16個範疇，提升認識國家安全的興趣，並了解國家安全的不同範嚋。

保安局昨在警察學院舉行升旗儀式，又首次舉辦「維護國家安全盃」和「紀律部隊推廣國家安全教育比賽」，前者為各紀律部隊及輔助隊人員參與的各項運動比賽。警察學院、入境事務學院、海關學院、懲教學院、消防及救護學院則分別舉行開放日，並舉辦大匯演、示範演練、學院導覽、虛擬實境體驗、攤位遊戲、先進器材和專業裝備介紹、前線人員分享等活動，不少家長和中小學生到場參觀，亦見有小朋友坐上迷你警車拍照留念等。

18區首同期推國安日活動

政府昨日表示，今年是首次全港18區同期舉辦推廣「全民國家安全教育日」活動，並首次為國家安全製作繪本及動畫。其他活動亦包括特備電視及電台節目、一系列巡迴展覽、工作坊等。