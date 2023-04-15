稱信息一致 大律師公會：中央肯定兩制下普通法制重要

訪問團昨晨先到最高人民檢察院，參觀其信息化成果，並獲常務副檢察長童建明接見，以了解檢察院如何運用科技，提升檢察工作質素及效率，以及檢察院的整體運作。杜淦堃會面後見記者，他說連日拜訪多個當地單位，收到的信息相當一致，即在一國兩制下，無論是普通法本身，抑或大律師行業作為普通法的重要一員都非常重要，受到高度重視，與他今年2月在深圳獲港澳辦主任夏寶龍接見時所收到的信息相同。

在京期間，包括昨日在內，杜淦堃不止一次提到，他在會面時反映了業界和市民關心的議題，例如《基本法》23條立法、《港區國安法》在港實施情况、司法機構獨立運作的重要等，又形容交流非常坦誠、具建設性。

訪問團昨午與司法部會面，獲副部長王振江接見，公會除認識司法部運作，亦探討了本港實習大律師和新晉大律師能否透過司法部及中華全國律師協會，到內地律師事務所或仲裁機構短期實習。

大律師公會約20人的訪京團周二（11日）赴京5日，今次亦是公會事隔5年後再度訪京。訪問團在北京先後到訪港澳辦、外交部、基本法委員會、北京大學法學院、最高人民法院等機構。