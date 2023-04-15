與社區中心義工交流 讚阿婆似「小姑娘」

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍昨日到訪多個地方，全部行程閉門進行，記者只能在門外守候。全日主要接觸普通市民的行程僅有深水埗地區康健中心及鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心，分別逗留約半小時，與中心內的少數族裔和長者交流。有參與交流的長者義工稱夏寶龍十分親切，更開玩笑說她較自己年長十幾年，但依然像「小姑娘」，並感謝和稱讚他們的工作。
行程全閉門 記者無機會接近
港澳辦前主任王光亞2011年來港時，曾到天水圍參觀街市，與商販和市民近距離交流，翻查資料，當時記者可近距離拍攝王光亞與市民接觸，惟至昨日為止，夏寶龍的行程全是閉門進行，記者暫未有機會近距離接觸他。夏寶龍昨早先到九龍灣一間酒樓「飲早茶」，多名市民在酒樓營業時間前已排隊登記，夏飲茶期間酒樓關閉入口，並時有保安出入。與會的觀塘區議會主席柯創盛稱，夏主要與獲邀地區人士在包廂內交流，出入時有向其他市民打招呼。
夏寶龍其後轉到深水埗石硤尾邨，到邨內的地區康健中心及康齡社區服務中心參觀，兩所中心相距約兩分鐘步程，夏寶龍都是乘車接駁。他在社區中心與長者義工、「樂齡科技」義工大使和照顧者交流，義工黃笑梅稱，她提到擔任義工令晚年生活充實、有意義，夏更向她開玩笑，「他說我比他大十幾年，稱我為大姐，但話我似小姑娘」。義工陳麗珠則說，夏寶龍稱讚他們「做得好」，鼓勵要繼續努力。