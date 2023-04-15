與社區中心義工交流 讚阿婆似「小姑娘」

行程全閉門 記者無機會接近

港澳辦前主任王光亞2011年來港時，曾到天水圍參觀街市，與商販和市民近距離交流，翻查資料，當時記者可近距離拍攝王光亞與市民接觸，惟至昨日為止，夏寶龍的行程全是閉門進行，記者暫未有機會近距離接觸他。夏寶龍昨早先到九龍灣一間酒樓「飲早茶」，多名市民在酒樓營業時間前已排隊登記，夏飲茶期間酒樓關閉入口，並時有保安出入。與會的觀塘區議會主席柯創盛稱，夏主要與獲邀地區人士在包廂內交流，出入時有向其他市民打招呼。

夏寶龍其後轉到深水埗石硤尾邨，到邨內的地區康健中心及康齡社區服務中心參觀，兩所中心相距約兩分鐘步程，夏寶龍都是乘車接駁。他在社區中心與長者義工、「樂齡科技」義工大使和照顧者交流，義工黃笑梅稱，她提到擔任義工令晚年生活充實、有意義，夏更向她開玩笑，「他說我比他大十幾年，稱我為大姐，但話我似小姑娘」。義工陳麗珠則說，夏寶龍稱讚他們「做得好」，鼓勵要繼續努力。