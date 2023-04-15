夏寶龍提區會：應回歸諮詢角色 指日後組成定體現「愛國者治港」 與會者料代表保留區會

指溝通橋樑 為政府地區「把脈」

夏寶龍昨早8時許在特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、民青局長麥美娟陪同下到九龍灣一間酒樓，與九龍東立法會議員、工聯會鄧家彪和民建聯顏汶羽同枱飲早茶，多名地區人士包括區議員和「三會」（分區會、防火會、滅罪會）成員亦獲邀出席。觀塘區議會主席、民建聯柯創盛表示，夏寶龍主動提到區議會改革，認為區議會擔當政府與市民之間的溝通橋樑，為政府在地區「把脈」，重申區議會應維持地區諮詢架構性質，並鼓勵與會地區人士務實工作。柯說有向夏寶龍反映冀區議會改革方案盡快出爐，夏之後向麥美娟表示已聽到意見。

稱政府一部分 需顯民意撐施政

強調不忘2019「慘痛經歷」

九龍社團聯會副理事長黃春平引述夏寶龍稱，無論區議會日後如何組成，一定體現愛國者治港，並要回歸《基本法》訂明的諮詢角色。夏提到，區議會是政府一部分，需繼續反映民意、服務市民、支持特區政府及特首施政。黃又說，夏寶龍未提及區議會日後的組成方式，但認為其說法代表區議會將保留。他說夏寶龍鼓勵與會者繼續服務市民，向特首反映真實民意，同時強調不忘2019年的慘痛經歷，保持時刻警惕。至於近期政府在18區成立「關愛隊」，黃說夏寶龍對工作方向表示欣賞，認為全社會都應重視及支持。

早前透露有意派人參選區議會的新思維主席狄志遠相信，夏寶龍提到區議會的功能和角色，引證區議會將繼續存在。他認為不少現任區議員來自民主派等不同黨派，他們均通過宣誓，證明是「愛國者」，希望區議會日後維持不同黨派和光譜的聲音。政府正檢討區議會組成方式，據了解有關方案將在短期內出爐，當中將保留部分議席由民選產生，但數目將較現時大減，同時重新引入間選、委任議員席位。麥美娟早前多次被問到區議會改革方式，均未有交代，但表示檢討已進入最後階段。

盧文端：相信中央不會只聽中聯辦

夏寶龍昨傍晚到中聯辦與部分港區人大代表、政協和各界人士交流。全國人代吳秋北說，夏關注外部勢力滲透香港，需加強警惕國安風險。全國人大常委李慧琼表示，夏呼籲所有愛國者支持政府施政。全國政協常委唐英年引述夏稱，建制派應不動搖、團結一致，令政府施政更有效率。全國僑聯副主席盧文端認為，夏寶龍此行有助了解香港實况，相信中央汲取以往經驗，「唔會好似以前只係聽中聯辦匯報」。盧說會上有十多名代表發言，關注教育和港鐵票價等民生問題。

夏寶龍昨早分別到深水埗落區與市民交流，並到訪土瓜灣工聯會總部，下午先到終審法院與終院首席法官張舉能等會面，隨後會見律師會會長陳澤銘及3名副會長。陳澤銘表示未能公開閉門會面內容，但形容氣氛良好，雙方討論坦承，夏樂於聆聽意見，他感受到中央重視本港法律界。

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