路署擬設北都鐵路辦 新線研引入「其他營運模式」 贊成有競爭 張欣宇：惟與港鐵水平相若公司世間少有

北環線等4項目 未來7年須完成多個KPI

運輸及物流局向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，局方提出加設北都鐵路辦，研究引入其他鐵路推展及營運模式，工作包括制定一套全新而適用於跨境鐵路的標準和採購模式，會就推展方式、法律事宜、融資安排、技術標準、建設安排、營運模式等深入分析，並與內地當局詳細討論。早於上屆政府公布《北部都會區發展策略》後，時任運輸及房屋局長陳帆就曾提及社會關注新項目造成「一鐵獨大」，現有鐵路網絡延伸項目會邀請港鐵發展，其餘項目或公開招標。而今次新安排意味會落實相關方向。

擬設的北都鐵路辦，將負責洪水橋至前海的港深西部鐵路、北環線及古洞站、北環線支線、屯馬線洪水橋站4個鐵路項目的統籌工作，在未來7年須完成多個關鍵績效指標（KPI，見表）。政府解釋，隨着上述4個鐵路項目進入關鍵規劃及設計階段或陸續展開建造，將會帶來龐大的額外工作量，超出現時人手可應付範圍，因此有迫切需要成立專責部門及增加人手。

增3首長級編外職位 年薪共666萬

政府建議開設3個首長級編外職位，為期約7年，估計額外年薪開支每年為666萬元，其中一人職銜為「北部都會區鐵路專員」，直接向路政署長負責；另會從路政署內部調動一名總工程師負責北環線主線項目，此職位不涉額外開支。

張欣宇回應本報查詢表示，北部都會區的鐵路項目須有政府人員與內地對接，認為新設職位有需要。北都鐵路辦將就引入新鐵路營運模式作研究及提建議，張認為引入競爭「聽落絕對無錯」，但要考慮是否可引入與港鐵水平相若，甚至水平更高的企業，形容與港鐵水平相若的鐵路公司在全球只有少數，例如日本公司，內地可能都有「一間半間」，如最終引入的營運者不及港鐵，未必可達到競爭帶來的預期效果。

田北辰：當年考慮票價才併兩鐵 現拆開冇意思

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰認為，如有人認為新安排有助打破壟斷「是不正確」，指在本港的情况下難打破港鐵主導。他又說，以往九廣鐵路及地鐵並存時，就是考慮到票價等因素才有後來的兩鐵合併，「現時拆開就冇意思」。