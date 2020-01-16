審批棕地指引倡改 鬆綁321公頃 相等17個維園 城規今審議 環團指「棕門大開」

劉國勳稱有需要修訂 棕地轉移非擴散

民建聯立法會新界北議員劉國勳則認為，新發展區收地進入高峰期，牽涉不少現有棕地，認為有需要透過修訂規劃指引，令現有棕地轉移至其他地點，認為政府提出的修訂屬合理及可接受。他指棕地作業對本港有貢獻，政府未來幾年推動新發展區，收地進入高峰期，業界需要覓地搬遷，認為政府修訂方案已作平衡；又認為棕地非因而擴散，而是轉移至其他地點，亦可解業界燃眉之急。

政府原則：鄰近有棕地作業 生態價值較低

城規會文件顯示，政府建議將審批棕地的指引，即「13F規劃指引」，當中被列為第3及第4類的地區，亦即不會獲批改劃用途，改為第2類地區，有機會獲批准改劃為「露天貯物／港口後勤用途」（各類地區特點見另稿）。文件提到政府挑選土地符合多項原則，包括鄰近已有棕地作業、生態價值較低，以及當地已有其他獲批改劃申請的個案等。

文件又指出，擬議更改為第2類地區，亦即有機會獲批改劃申請的類別，涉及第3類及第4類地區合共321.4公頃，面積約相等於17個維園，涉及16幅土地，當中最大兩幅土地位於上水丙崗及元朗牛潭尾，分別有42.8及39.5公頃。

現866公頃准棕地用 不涉新發展區

翻查資料，政府於2021年回覆立法會議員質詢時解釋，根據「13F規劃指引」，法定圖則所涵蓋新界鄉郊地區分為4類地區（第1至第4類），藉以把露天貯物及港口後勤用途引導至指定地區，當中第1及第2類地區合共866公頃，並沒包括各新發展區如古洞北／粉嶺北新發展區、洪水橋／厦村新發展區及元朗南發展區等。政府今次修訂，是將部分不獲批改劃棕地用途的土地，改為可獲城規會批准運作。

綠色和平資深項目主任陳可淳表示，今次修訂令棕地擴散；又指該16幅土地中有約8幅涉及第4類地區，即生態敏感或環境易受破壞或現有主要鄉村居民的地區，其中一幅位於深灣路的土地，便緊貼在北部都會區擬議作海岸保護區。

環團：元朗有鬆綁地緊貼擬議海岸保護區 上水丙崗有潛力成農業優先區

本土研究社成員陳劍青表示，政府至今仍沒有棕地政策，只靠「修修補補」方式應付棕地問題；又指城規會文件顯示，現時第2類別的申請由「沒有部門異議及民意反對」，建議加入「主要」（major）一字，變成「沒有部門主要異議（no major adverse departmental comments ...）」，變相降低審批門檻。

長春社公共事務經理吳希文以丙崗為例，指當地大部分為農地，有潛力成為農業優先區，若放寬改劃為棕地甚為可惜；他又指牛潭尾是一幅約40公頃的綠化地帶，不但是郊野公園邊陲，政府亦將檢討改劃用途建屋的土地，恐怕或出現住宅旁有棕地的「混合式發展」。

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